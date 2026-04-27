V Prešove sa začala rekonštrukcia dielní SOŠ technickej
Autor TASR
Prešov 27. apríla (TASR) - V pondelok sa začala rekonštrukcia dielní praktického vyučovania Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici v Prešove. Projekt v hodnote 2,8 milióna eur financujú z eurofondov v rámci iniciatívy Catching-up Regions, pričom Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa na ňom spolupodieľa sumou viac ako 224.000 eur. Ukončenie projektu je plánované na február 2028. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Projekt zahŕňa komplexnú obnovu praktického pracoviska v Ľuboticiach, ako aj nákup nového technologického vybavenia pre hlavnú budovu školy na Volgogradskej ulici. Cieľom je posilniť praktickú prípravu žiakov v oblastiach strojárstva, drevárstva či technológií využívajúcich alternatívne a obnoviteľné zdroje energie. „Ak chceme vychovávať odborníkov pripravených pre prax v priemysle, musíme do školstva systematicky investovať a skvalitňovať stredné odborné vzdelávanie po stránke priestorovej i technickej,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.
Stavebná časť projektu v hodnote približne 1,2 milióna eur sa sústreďuje na strojárske dielne v Ľuboticiach. Zahŕňa obnovu elektroinštalácie, podláh, omietok a náterov, inštaláciu moderného odsávacieho systému, ako aj zateplenie objektu, nové vykurovanie, vzduchotechniku a rekuperáciu. Obnova sa dotkne aj sociálneho zázemia, šatní, zborovne majstrov či chodieb vrátane realizácie debarierizačných opatrení.
Ďalších približne 1,6 milióna eur smeruje do materiálno-technického vybavenia dielní a hlavnej budovy školy. Pre strojárske odbory pribudnú moderné konvenčné sústruhy, frézy a CNC rezací stôl. Zváračské a lakovnícke pracoviská získajú nové zváracie súpravy, CO zváračky či profesionálnu striekaciu kabínu. Drevárske odbory budú vybavené napríklad CNC frézou, olepovačkou hrán a sušičkou reziva.
Inovácie sa dotknú aj sídla školy na Volgogradskej ulici. Žiaci budú mať k dispozícii headsety virtuálnej reality so softvérovými licenciami na simuláciu stavebných konštrukcií a energetických zariadení. Súčasťou výbavy bude aj kolaboratívny robot na výučbu automatizácie, dron na technické merania a diagnostické prístroje na kontrolu spotrebičov a dátových rozvodov.
Riaditeľka školy Martina Nováková pripomenula, že projekt je pre školu významný aj preto, že areál dielní za posledné štyri desaťročia neprešiel väčšou modernizáciou. Modernizácia podľa nej pomôže lepšie prepojiť odborné vzdelávanie s požiadavkami praxe. „Firmy v našich priemyselných parkoch doslova volajú po ľuďoch, ktorí vedia ovládať CNC stroje, rozumejú diagnostike a moderným metódam. Týmto projektom prepájame teóriu so špičkovou praxou a posilňujeme duálne vzdelávanie,“ doplnila Nováková.
Zhotoviteľom stavebných prác v škole, ktorú aktuálne navštevuje do 550 žiakov v odboroch, ako sú technik drevostavieb, technik energetických zariadení budov, elektromechanik - silnoprúd, mechanik hasičskej výroby, murár, tesár či stolár, je spoločnosť Unistav.
V pondelok zároveň v Prešove odovzdali stavenisko aj pre projekt na zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v strednej odbornej škole gastronómie a služieb. Modernizácia školy prinesie novú nadstavbu s moderným zázemím, učebňami, laboratóriami a technologickým vybavením pre gastronomický sektor. Celková alokácia projektu predstavuje približne 2,8 milióna eur, pričom samotné stavebné práce tvoria asi 1,4 milióna eur.
