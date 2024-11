V Prešove sa začala zimná údržba ciest a chodníkov

Prešov 15. novembra (TASR) - V Prešove sa začala v piatok zimná údržba ciest a chodníkov, potrvá do 15. marca. Zabezpečuje ju spoločnosť Technické služby mesta Prešov (TSMP). Občania majú viacero možností komunikácie s dispečingom. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Dispečing zimnej údržby sa nachádza na Pionierskej ulici. Zriadené sú tiež viaceré možnosti na komunikáciu s občanmi mesta, ako napríklad e-mailové adresy zimnaudrzba@tsmp.sk a zu@tsmp.sk, prioritne určené pre podnety občanov, či nonstop krízová telefónna linka 0905 963 277.



"Na údržbu ciest a chodníkov je aktuálne naskladnených približne 150 ton posypovej soli a 300 ton kameniva. Na údržbu komunikácií v centrálnej mestskej zóne je zabezpečený ekologický posypový materiál, to znamená chlorid horečnatý (približne päť ton) spolu so zeolitom (približne 15 ton). Zimnú údržbu ciest a chodníkov bude zabezpečovať približne 55 pracovníkov," povedala Ingrid Mihaľová z TSMP.



Na zimnú údržbu ciest sú zabezpečené štyri veľké sypače s radlicami, dva menšie sypače s radlicami určené pre medziblokové priestory, dva traktory v subdodávke s radlicou a sypačom, nakladače, obslužná technika, dispečerské vozidlo. V prípade kalamitných situácií sú podľa Mihaľovej zmluvne dohodnuté aj externé kapacity techniky a personálu. Na zimnú údržbu chodníkov je pripravených 16 mechanizmov.



Mesto Prešov má v súčasnosti pripravený operačný plán zimnej údržby, v ktorom sú zahrnuté všetky náležitosti jej zabezpečenia, a to vrátane organizačného či vecného zabezpečenia, rozdelenia skládok posypového materiálu a telefónneho spojenia. Operačný plán definuje a zatrieďuje komunikácie mesta Prešov do štyroch kategórií obslužnosti, ktoré pokrývajú všetky komunikácie v správe mesta. Cieľom je podľa radnice zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií v zimnom období v požadovanej kvalite a v rámci reakčných časov určených operačným plánom zimnej údržby.



V meste Prešov je 223 kilometrov mestských komunikácií, viac ako 250 kilometrov chodníkov a parkoviská vo vlastníctve mesta s celkovou plochou približne 205.233 štvorcových metrov.