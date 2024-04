V Prešove sa začalo jarné upratovanie, je rozdelené do cyklov

Prešov 5. apríla (TASR) - V Prešove sa v týchto dňoch začalo jarné upratovanie, ktoré je rozdelené do jednotlivých cyklov. Potrvá do 15. apríla. Celkovo pristavia 122 veľkoobjemových kontajnerov (VOK). K dispozícii budú maximálne na 48 hodín. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.



Rozmiestnenie VOK na území mesta v rámci deviatich cyklov je zverejnené na webstránke mesta www.presov.sk. V prípade jeho naplnenia alebo poskytnutia informácií je potrebné kontaktovať dispečera Technických služieb mesta Prešov alebo bezplatnú infolinku. Čísla sú rovnako zverejnené na webstránke mesta.



Do rozmiestnených VOK je možné vkladať objemný odpad z domácností ako nábytok, koberce a matrace. Vedľa je možné uložiť konáre. Nepatria do nich napríklad pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky, ako aj biologicky rozložiteľný odpad.