V Prešove sa začalo podujatie Kontexty mesta 2024

Prešov 4. októbra (TASR) - Pravidelný formát s názvom Kontexty mesta - Umelecké intervencie odštartoval tento rok v piatok v Prešove. Počas troch dní sa v meste odprezentujú štyria umelci s rôznymi inštaláciami. Najimpozantnejšia z nich bude mať 12 metrov a vyrastie v Južnom parku. Podujatie organizuje prešovské nezávislé centrum kultúry Wave v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove a mestom Prešov. TASR o tom informoval hovorca Prešova Michal Hudák.



Cieľom podujatia je formou intervencií vizuálneho umenia upriamovať pozornosť divákov na relačné vzťahy a konotácie súvisiace s verejným priestorom mesta Prešov v špecifickom čase na vybranom mieste.



Východiskovou lokalitou je sídlo nezávislého centra kultúry Wave na Sídlisku 3, no okoloidúci budú mať možnosť spozorovať gigantickú inštaláciu aj priamo na Hlavnej ulici v centre mesta, v Južnom parku pri pamätníku.



"Umenie nie je len o zábave a relaxe, ale plní aj dôležitú spoločenskú, psychologickú, kultúrnu a sociálnu úlohu. Dokáže v nás podnietiť kritické myslenie, núti nás zamyslieť sa aj nad témami, ktoré sa bez vonkajšieho impulzu občas snažíme utlačiť do úzadia alebo ignorovať. Oceňujem pestrý výber tém, ktoré budú jednotlivé diela reprezentovať a zároveň, zapojenie umelcov z východného Slovenska. Špecialitou tohto ročníka je určite 12-metrová Masha v Južnom parku, ktorú mali východniari možnosť vidieť aj na podujatí Biela noc v Košiciach," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.



V rámci troch dní sa predstavia štyria umelci, konkrétne Marek Kvetan, Ján Zelinka, Ľubomír Slovinský a Peter Valisko-Timečko, ktorí odprezentujú svoje diela, pričom ich téma je cielene nejednotná, fragmentovaná, a to hneď na niekoľko rovín - migračnú, environmentálnu, medziodborovú či historickú. Vybraní autori sú výraznými osobnosťami slovenskej i zahraničnej umeleckej scény.



Podujatie vzniklo s podporou Fondu na podporu kultúry a mesta Prešov. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Prešov František Oľha.



Súčasťou podujatia bude aj aktivita v pripravovanom parku na Masarykovej ulici. Mesto jeho brány otvorí pre verejnosť už po druhýkrát, keď v jesennom kole participácie budú môcť obyvatelia mesta opäť zdieľať svoju predstavu o tom, ako by mal vznikajúci park vyzerať. V sobotu a v nedeľu (5. a 6. 10.) bude park sprístupnený o 13.00 h.