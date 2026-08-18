< sekcia Regióny
V Prešove sa začína rozsiahla obnova katedrály a biskupského paláca
Obnova národných kultúrnych pamiatok bude v hodnote takmer 1,5 milióna eur.
Autor TASR
Prešov 18. augusta (TASR) - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov spúšťa rozsiahlu rekonštrukciu Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a Biskupského paláca v Prešove. Obnova národných kultúrnych pamiatok v hodnote takmer 1,5 milióna eur predstavuje podľa hovorcu Prešovskej archieparchie Michala Pavlišinoviča jednu z najvýznamnejších investícií do ochrany historického dedičstva v Prešove za posledné roky.
Projekt s názvom Obnova, modernizácia a sprístupnenie Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a Biskupského paláca v Prešove pre rozvoj kultúrneho cestovného ruchu má celkový rozpočet 1.474.564 eur a jeho realizácia je naplánovaná na obdobie 24 mesiacov.
„Po viac ako dvoch rokoch príprav, odborných výskumov, projektovania a administratívnych procesov sa konečne dostávame do fázy viditeľnej obnovy týchto významných historických objektov. Ide o dôležitý krok k zachovaniu kultúrneho a duchovného dedičstva a zároveň k zvýšeniu atraktivity Prešova pre návštevníkov z domova aj zo zahraničia,“ uviedol projektový manažér Daniel Dzurovčin.
Hlavným cieľom projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť dve významné národné kultúrne pamiatky, ktoré patria k dominantám historického centra mesta. Rekonštrukcia sa zameria na odstránenie dlhodobých technických problémov, vrátane zatekania a vlhnutia muriva, opravy striech, fasád a okien, ako aj modernizácie elektroinštalácie, ozvučenia a ďalších technických systémov.
Ako povedal Pavlišinovič, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa patrí medzi najstaršie a najcennejšie sakrálne stavby v Prešove. Jeho história siaha až do 14. storočia, keď na tomto mieste stála gotická kaplnka slúžiaca pri mestskom špitáli. „V priebehu stáročí prešiel viacerými prestavbami, pričom dnešnú barokovú podobu získal v polovici 18. storočia. Posledná rozsiahla rekonštrukcia celého komplexu katedrály a biskupského paláca bola v rokoch 1994 až 1995,“ povedal Pavlišinovič.
Realizácia projektu prispeje podľa jeho slov nielen k ochrane a zachovaniu kultúrnych hodnôt, ale aj k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu v meste Prešov a celom regióne. Obnovené priestory by mali v budúcnosti ponúknuť kvalitnejšie podmienky pre veriacich, návštevníkov i kultúrne podujatia.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci výzvy na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu.
Projekt s názvom Obnova, modernizácia a sprístupnenie Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a Biskupského paláca v Prešove pre rozvoj kultúrneho cestovného ruchu má celkový rozpočet 1.474.564 eur a jeho realizácia je naplánovaná na obdobie 24 mesiacov.
„Po viac ako dvoch rokoch príprav, odborných výskumov, projektovania a administratívnych procesov sa konečne dostávame do fázy viditeľnej obnovy týchto významných historických objektov. Ide o dôležitý krok k zachovaniu kultúrneho a duchovného dedičstva a zároveň k zvýšeniu atraktivity Prešova pre návštevníkov z domova aj zo zahraničia,“ uviedol projektový manažér Daniel Dzurovčin.
Hlavným cieľom projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť dve významné národné kultúrne pamiatky, ktoré patria k dominantám historického centra mesta. Rekonštrukcia sa zameria na odstránenie dlhodobých technických problémov, vrátane zatekania a vlhnutia muriva, opravy striech, fasád a okien, ako aj modernizácie elektroinštalácie, ozvučenia a ďalších technických systémov.
Ako povedal Pavlišinovič, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa patrí medzi najstaršie a najcennejšie sakrálne stavby v Prešove. Jeho história siaha až do 14. storočia, keď na tomto mieste stála gotická kaplnka slúžiaca pri mestskom špitáli. „V priebehu stáročí prešiel viacerými prestavbami, pričom dnešnú barokovú podobu získal v polovici 18. storočia. Posledná rozsiahla rekonštrukcia celého komplexu katedrály a biskupského paláca bola v rokoch 1994 až 1995,“ povedal Pavlišinovič.
Realizácia projektu prispeje podľa jeho slov nielen k ochrane a zachovaniu kultúrnych hodnôt, ale aj k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu v meste Prešov a celom regióne. Obnovené priestory by mali v budúcnosti ponúknuť kvalitnejšie podmienky pre veriacich, návštevníkov i kultúrne podujatia.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci výzvy na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu.