V Prešove sa začína trojdňový Festival mestského rozvoja
Poskytne priestor na zapojenie sa občanov do rozhodovania o budúcnosti Prešova.
Autor TASR
Prešov 19. septembra (TASR) - Trojdňový Festival mestského rozvoja sa v piatok začína v meste Prešov. Nultý ročník podujatia má až do nedele (21. 9.) priblížiť obyvateľom fungovanie mesta, pripravované investície či zavádzanie inovácií, a poskytne priestor na zapojenie sa občanov do rozhodovania o budúcnosti Prešova.
Festival sa koná v klube Wave CNK na Sídlisku III so začiatkom každý deň o 18.00 h. Mesto informovalo, že v programe sú diskusie, workshopy či participatívne aktivity a prezentácie na témy ako zelené okruhy, parkovacia politika - zóna č. 4 a 5, aplikácie mesta, stratégia rozvoja Prešova do roku 2030 či Smart city riešenia.
Festival má byť do budúcna podľa radnice pravidelnou platformou, prostredníctvom ktorej sa vedenie mesta bude prihovárať obyvateľom, ale zároveň sa bude učiť lepšie chápať ich postoje k dôležitým otázkam života v meste - od parkovacej politiky, cez verejný priestor a odpady až po mestské financie.
„Do týchto procesov chceme obyvateľov vťahovať aj hlbšie. Jednak kvôli transparentnosti, aby lepšie videli do procesov a plánovania samosprávy, ale najmä preto, aby sme plánovali efektívne, v súlade s tým, aké sú ich reálne potreby,“ povedal primátor Prešova František Oľha.
Podujatie zároveň poskytne obyvateľom možnosť osobne diskutovať s odborníkmi, úradníkmi aj zástupcami mesta a lepšie pochopiť fungovanie mesta.
Každý deň festivalu bude k dispozícii aj interaktívna mapa k participácii Zelených okruhov mesta Prešov. Do tvorby tejto urbanistickej štúdie mesta sa tak priamo na mieste môžu od piatka do nedele Prešovčania zapojiť v čase od 16.00 do 20.00 h.
