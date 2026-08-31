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V Prešove sa zmiernia obmedzenia pri moste na Ulici Jána Pavla II.
Od utorka bude obnovená trolejbusová doprava v pôvodnom rozsahu. Zároveň od tohto dátumu platia nové cestovné poriadky liniek 2, 5 a 7.
Autor TASR
Prešov 31. augusta (TASR) - Od utorka (1. 9.) sa v Prešove zmiernia dopravné obmedzenia v okolí rekonštruovaného mosta na Ulici Jána Pavla II. Križovatka ulíc 17. novembra a Škultétyho sa po letnej úplnej uzávere opäť sprístupní pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné automobily, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Letná úplná uzávera križovatky bola súčasťou plánovanej etapy rekonštrukcie. Mesto ju načasovalo na obdobie letných prázdnin s cieľom minimalizovať dosah dopravných obmedzení na obyvateľov a každodennú dopravu v meste. S príchodom nového školského roka sa preto križovatka v rozsahu potrebnom pre verejnú autobusovú a trolejbusovú dopravu opäť uvoľňuje,“ uviedol Hudák.
Od utorka bude obnovená trolejbusová doprava v pôvodnom rozsahu. Zároveň od tohto dátumu platia nové cestovné poriadky liniek 2, 5 a 7. Zastávka Škultétyho v smere na Čierny most sa presúva z dočasnej polohy späť do svojej trvalej polohy na Škultétyho ulici. V pracovných dňoch bude mestská hromadná doprava premávať podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň.
„Pre individuálnu automobilovú dopravu však križovatka zostáva naďalej nepriechodná. Osobné automobily naďalej nemôžu z ulíc 17. novembra a Škultétyho odbočiť na Ulicu Jána Pavla II. Rovnako zostávajú zachované obmedzenia pre cyklistov a chodcov v bezprostrednom okolí staveniska,“ vysvetlil Hudák.
Pre individuálnu automobilovú dopravu naďalej platia obchádzkové trasy. V smere na Sídlisko II, Sídlisko III a Poprad je obchádzková trasa vedená od križovatky ulíc Škultétyho a Budovateľská po uliciach Budovateľská - Pavlovičovo námestie - Kúpeľná - 17. Novembra.
V smere na Košice je obchádzková trasa vedená od križovatky ulíc Škultétyho a Budovateľská po uliciach Budovateľská - Pražská. Z križovatky ulíc 17. novembra a Škultétyho zároveň naďalej nie je možné pokračovať na Ulicu Jána Pavla II.
„Samotná rekonštrukcia mosta pokračuje podľa plánovaného harmonogramu. Ambíciou mesta Prešov aj zhotoviteľa je nový most dokončiť a sprejazdniť už na jeseň 2026. Ide o skorší termín, ako je maximálny termín vyplývajúci zo zmluvy o dielo,“ doplnil Hudák.
Mesto zároveň upozorňuje vodičov, chodcov a cyklistov, aby naďalej rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny v okolí staveniska. K úplnému obnoveniu dopravy v lokalite dôjde až po dokončení rekonštrukcie mosta a súvisiacich stavebných objektov.
„Letná úplná uzávera križovatky bola súčasťou plánovanej etapy rekonštrukcie. Mesto ju načasovalo na obdobie letných prázdnin s cieľom minimalizovať dosah dopravných obmedzení na obyvateľov a každodennú dopravu v meste. S príchodom nového školského roka sa preto križovatka v rozsahu potrebnom pre verejnú autobusovú a trolejbusovú dopravu opäť uvoľňuje,“ uviedol Hudák.
Od utorka bude obnovená trolejbusová doprava v pôvodnom rozsahu. Zároveň od tohto dátumu platia nové cestovné poriadky liniek 2, 5 a 7. Zastávka Škultétyho v smere na Čierny most sa presúva z dočasnej polohy späť do svojej trvalej polohy na Škultétyho ulici. V pracovných dňoch bude mestská hromadná doprava premávať podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň.
„Pre individuálnu automobilovú dopravu však križovatka zostáva naďalej nepriechodná. Osobné automobily naďalej nemôžu z ulíc 17. novembra a Škultétyho odbočiť na Ulicu Jána Pavla II. Rovnako zostávajú zachované obmedzenia pre cyklistov a chodcov v bezprostrednom okolí staveniska,“ vysvetlil Hudák.
Pre individuálnu automobilovú dopravu naďalej platia obchádzkové trasy. V smere na Sídlisko II, Sídlisko III a Poprad je obchádzková trasa vedená od križovatky ulíc Škultétyho a Budovateľská po uliciach Budovateľská - Pavlovičovo námestie - Kúpeľná - 17. Novembra.
V smere na Košice je obchádzková trasa vedená od križovatky ulíc Škultétyho a Budovateľská po uliciach Budovateľská - Pražská. Z križovatky ulíc 17. novembra a Škultétyho zároveň naďalej nie je možné pokračovať na Ulicu Jána Pavla II.
„Samotná rekonštrukcia mosta pokračuje podľa plánovaného harmonogramu. Ambíciou mesta Prešov aj zhotoviteľa je nový most dokončiť a sprejazdniť už na jeseň 2026. Ide o skorší termín, ako je maximálny termín vyplývajúci zo zmluvy o dielo,“ doplnil Hudák.
Mesto zároveň upozorňuje vodičov, chodcov a cyklistov, aby naďalej rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny v okolí staveniska. K úplnému obnoveniu dopravy v lokalite dôjde až po dokončení rekonštrukcie mosta a súvisiacich stavebných objektov.