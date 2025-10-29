< sekcia Regióny
V Prešove schválili rozpočet na rok 2026 vo výške 171 miliónov eur
Celkové príjmy rozpočtu na rok 2026 sú v sume viac ako 171,6 milióna eur, vrátane príjmových finančných operácií.
Autor TASR
Prešov 29. októbra (TASR) - Mesto Prešov bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom viac ako 171 miliónov eur vrátane finančných operácií. Mestskí poslanci ho schválili na svojom stredajšom rokovaní. Odsúhlasili tiež prijatie investičného úveru vo výške osem miliónov eur a zníženie existujúceho kontokorentného úveru z piatich na dva milióny eur.
Celkové príjmy rozpočtu na rok 2026 sú v sume viac ako 171,6 milióna eur, vrátane príjmových finančných operácií. Celkové výdavky rozpočtu mesta sú v sume viac ako 171,6 milióna eur, vrátane výdavkových finančných operácií.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, plánovaný prebytok je vo výške viac ako 4,5 milióna eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, plánovaný schodok je vo výške viac ako 17,5 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú vo výške viac ako 17,7 milióna eur, výdavkové sú 4,8 milióna eur, ich prebytok je vo výške viac ako 12,9 milióna eur.
Mesto sa s rozpočtom vysporiadalo ešte pred novembrom 2025, kedy sa podľa neho Slovensko dostáva do „dlhovej brzdy“ a schvaľovanie rozpočtov samospráv by podliehalo trochu inému režimu. Možné by už napríklad nebolo čerpať nové úverové prostriedky, ktoré sú pre mestské investície často zásadným nástrojom.
„Neschválením rozpočtu v tomto termíne by sme ohrozili investície vo výške zhruba 45 miliónov eur pre rok 2026. Ohrozili by sme napríklad aj eurofondové projekty, kde v rámci spolufinancovania potrebujeme z nášho rozpočtu aspoň 6 miliónov eur, aby sme z EÚ získali viac ako 21 miliónov eur na projekty mesta, čo je viac ako trojnásobok našej investície. Prišli by sme napríklad o možnosť dofinancovať náš mostný program, v ktorom sa venujeme dlhodobo zanedbávaným mostom na pokraji životnosti, stratili by sme šancu vybudovať chodník na jednom z najnebezpečnejších úsekov pre peších v Prešove na Fintickej ulici,“ uviedol primátor František Oľha.
„Snažili sme sa rozpočet mesta pripraviť tak, aby sme pokryli v maximálnej možnej miere všetky požadované oblasti, či už je to oblasť služieb pre občanov, bezpečnosť mesta, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta, životné prostredie, doprava, služby, vzdelávanie, ale aj kultúra a šport,“ uviedol vedúci odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove Radko Lapoš.
Hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst navrhnutý rozpočet v časti príjmov považuje za nereálny. Podľa neho je dôležité, aby na základe zásady opatrnosti boli vlastné príjmy rozpočtované ako minimálne, to znamená, aby rozpočet počítal s tým, že budú skutočne naplnené. Predložený rozpočet na rok 2026 odporučil schváliť a výhľad rozpočtu na roky 2027 a 2028 zobrať na vedomie.
Zadlženosť mesta sa podľa hlavného kontrolóra predpokladá k 1. januáru 2026 na úrovni 45,54 percenta.
Poslanci na rokovaní rozhodli aj o tom, že v budúcom roku sa nebudú zvyšovať miestne danie, ani poplatky za komunálny odpad.
