V Prešove si môžu ľudia zahrať na verejnom klavíri

Prešov 10. mája (TASR) - Okoloidúci umelci aj zvedavci si môžu zahrať na verejnom klavíri v Prešove alebo sa zastaviť a vypočuť si tóny hudby v podaní niekoho iného. V týchto dňoch klavír opäť umiestnili v podchode pred vstupom na nádvorie Čierneho orla. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Piano si podľa jej slov vyžaduje citlivý prístup, avšak zahrať si na ňom môžu tak amatérski hudobníci, ako aj profesionáli. Cieľom tejto kultúrno-osvetovej iniciatívy je prispieť k rozvoju kultúry v Prešove a tiež priniesť kultúrne trendy, ktoré sú bežnou súčasťou moderných miest.



Verejný klavír bude voľne prístupný pre každého až do novembra. Jeho zotrvanie na námestí však bude závisieť od počasia aj od prístupu verejnosti. Hrať na ňom však nie je vhodné hocikedy. Hra v nočných hodinách totiž ruší nočný pokoj a obyvateľov centra mesta. Radnica preto prosí verejnosť, aby nevyužívala klavír po 22.00 h.



Ako povedala Šitárová, koncept verejných pián je jedným z trendov streetového umenia. Nadväzuje na populárnu kultúrnu iniciatívu Play Me, I'm Yours, ktorú zviditeľnil Luke Jerram, a to s cieľom vniesť viac interaktivity medzi ľudí na uliciach.



"Niektorí prídu hrať, iní počúvajú rozmanité klavírne tóny ulice, no dôležité je, aby táto inovácia v pouličnom umení spríjemnila ľuďom deň," dodala Šitárová.



O hudobný zážitok pri hre na verejnom klavíri sa môže verejnosť podeliť aj na sociálnych sieťach označením @pko_presov.