V Prešove si môžu obyvatelia zvoliť spôsob nakladania s odpadom

Prešov 10. júna (TASR) - Obyvatelia Prešova žijúci v rodinných domoch si môžu zvoliť preferovaný spôsob riešenia nakladania s ich komunálnym odpadom. Do 19. júla však o tom musia informovať Mestský úrad. Podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka, ide o dôležitú súčasť novej odpadovej politiky, na ktorú sa mesto Prešov pripravuje.



Do roku 2030 by mal byť podľa strategických dokumentov a záväzkov voči EÚ v celom meste zavedený množstvový zber odpadu. V Prešove bude prvým krokom zavedenie neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu v rodinných domoch. Zmena sa bude týkať takmer 7000 domácností a najväčším rozdielom oproti súčasnému systému bude možnosť obyvateľov mesta v rodinných domoch prispôsobiť si objem a počet odpadových nádob, ako aj frekvenciu zvozu odpadu podľa vlastných potrieb.



"V súčasnosti platia Prešovčania v rodinných domoch takú istú sumu za zvoz jednej smetnej nádoby, ako aj za zvoz dvoch plných kontajnerov. Nový systém bude oveľa spravodlivejší a adresnejší. Umožní zvoliť si z troch typov rôznych veľkostí nádob na odpad a prispôsobiť interval jeho vývozu na základe reálneho objemu odpadu, ktorý vyprodukujeme. Verím, že to bude mať aj pozitívny ekologický dopad, nakoľko ľudia začnú vnímať svoju produkciu odpadu aj cez ekonomickú stránku veci a prirodzene budú mať tendenciu tvoriť menej zmesového komunálneho odpadu, dôslednejšie separovať odpad, prípadne kompostovať," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.



Do 19. júla musia obyvatelia rodinných domov oznámiť mestu, akú kombináciu objemu smetných nádob a frekvencie vývozu budú od 1. januára 2025 preferovať. Oznámenie o zapojení sa do systému neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu im bolo doručené a nájdu ho aj na webstránke mesta. Podľa Hudáka je potrebné ho doručiť Mestskému úradu osobne alebo poslať poštou.