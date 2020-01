V Prešove si pri pripomenuli 75. výročie oslobodenia mesta

Prešov 17. januára (TASR) – Obete druhej svetovej vojny si položením vencov k Pamätníku Červenej armády v Prešove a Pamätníku obetiam bombardovania Prešova v piatok uctili premiér SR Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková (obaja Smer-SD). Na spomienkovom podujatí pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta sa zúčastnili aj primátorka Prešova Andrea Turčanová, zástupcovia štátnej správy a samosprávy a ďalších organizácií.



"Keď čítame strohé štatistické údaje v kronikách, len ťažko si dokážeme predstaviť skľúčenosť v ľudských srdciach pri pohľade na skazu, ktorá pripravila o život ich blízkych a priateľov. O to väčšiu však máme zodpovednosť priblížiť dnešnej mladej generácii hrôzy vojny, ktoré ovplyvnili dejiny sveta a zasiahli každého jedného človeka," uviedla vo svojom príhovore primátorka Turčanová.



"Dnešný deň vnímam nielen ako pripomenutie si významnej historickej udalosti, akou bolo oslobodenie vášho mesta, ale aj ako náš spoločný morálny záväzok, aby sme takéto vojnové besnenie už nikdy viac a nikomu nedovolili," prihovoril sa účastníkom pietneho aktu predseda vlády SR.



Podľa jeho slov je na súčasnej generácii, aby od ľudí, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny, prevzali štafetu a pokúsili sa odkaz preniesť aj na mladú generáciu.



"Tobôž v čase, keď sme nielen na Slovensku, ale aj v iných demokratických krajinách sveta svedkami toho, že ideológie, ktoré sme si mysleli, že sú už dávno pochované pod čiernu zem a nikdy nevyjdú na povrch, sa znovu plazivým spôsobom vracajú naspäť, ponúkajúc jednoduché riešenia," povedal Pellegrini po pietnom akte.



Nárast extrémizmu považuje za zlyhanie celej spoločnosti. "Je pravda, že keď sa znižuje dôvera ľudí v štátne inštitúcie, tak je to živnou pôdou pre takéto ideológie. Na druhej strane však robia obrovskú chybu aj tí, ktorí sa v záujme politického boja snažia silou-mocou vykresľovať štát ako nefungujúcu inštitúciu. Všetci tí, ktorí to robia, si neuvedomujú, že vytvárajú atmosféru, ktorá žičí ľuďom, ktorí potom veľmi rýchlo a heslami sa snažia získať popularitu. Žiaľ, často ju, a čo ma najviac mrzí, medzi mladou generáciou získavajú," povedal Pellegrini.



"Sme možno už tá posledná generácia, ktorá má možnosť sa zoči-voči stretnúť so žijúcimi vojenskými veteránmi, ktorí v odboji boli. Je to také posolstvo aj pre ďalšie generácie, ktoré prichádzajú po nás, že hrôzy a šialenstvá, ktoré tu nastali v minulom storočí počas druhej svetovej vojny, aby sa nezopakovali znova," dodala Saková.



Premiér a ministerka sa popoludní zúčastnili krstu knihy V boji za slobodu - Protifašistický odboj v prešovskom regióne v rokoch 1939 - 1945. Rovnako odovzdali hasičské vozidlo Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Prešov, ktorý je najstarším na Slovensku.