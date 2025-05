V Prešove si pripomenú Martinu a Jána, vystúpia Peter Lipa aj Akustika

Prešov 18. mája (TASR) - V prešovskom klube Stromoradie sa v nedeľu uskutoční Koncert pre Martinu a Jána. Podujatie je venované pamiatke zavraždených Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka, ktorí by v máji tohto roka oslavovali siedme výročie svadby. Ako TASR informoval PR manažér Lukáš Grešš, podujatie sa začína o 17.00 h a bude z neho aj online prenos.



Na koncerte vystúpia spevák Peter Lipa spolu so synom Petrom Lipom mladším. „Je mnoho príležitostí, pri ktorých nám hranie v duu poskytuje komornejší, civilnejší a jednoduchší spôsob komunikácie našej hudby. Je to mix viacerých žánrov ako blues, džez, šansón, populárna pieseň, v anglickom aj slovenskom jazyku. Dôležitou súčasťou našich vystúpení je aj slovná komunikácia s publikom na rôzne hudobné témy. Najmä v prostredí menších auditórií sa nám darí vtiahnuť publikum do deja tak, že sa stáva súčasťou koncertu,” uviedol Lipa.



Na Koncerte pre Martinu a Jána vystúpi aj skupina Akustika, ktorej hudbu v štýle prešovského reggae dopĺňajú originálne texty v slovenčine, angličtine i ukrajinčine.



Medzi koncertmi bude diskusia „Ján a Martina, 7 rokov po“, na ktorej sa bude Štefan Hríb rozprávať s Romanom Kvasnicom, právnym zástupcom rodín Martiny a Jána.