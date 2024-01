V Prešove si pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta

Prešov 19. januára (TASR) - Zástupcovia mesta Prešov, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove, ako aj zástupcovia verejnej správy, ozbrojených síl, záchranných zložiek a ďalších organizácií si v piatok pri Pamätníku Osloboditeľov v Južnom parku v Prešove pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



"Devätnásty január 1945 bude navždy zapísaný do našich dejín s pripomienkou hrôz, ktoré so sebou priniesla druhá svetová vojna. Máme veľkú zodpovednosť šíriť myšlienky mieru a pokoja vo svete a nedopustiť, aby svet čelil podobným ozbrojeným konfliktom a tragédiám. Aj preto je dôležité pripomínať dnešnej mládeži, aké devastačné následky má vojna na život človeka. Nech nikdy nemusia byť vystavení strachu o svoj život a život svojich najbližších," uviedol v príhovore primátor Prešova František Oľha.



Po slávnostných príhovoroch zaznela hymna Slovenskej republiky a čestné salvy. Účastníci pietneho aktu sa následne presunuli na Konštantínovu ulicu, kde položili vence aj k Pamätníku obetiam bombardovania Prešova.



Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu. Posledné nemecké jednotky začali z Prešova ustupovať smerom na Levoču už 18. januára 1945. Dňa 19. januára 1945 vstúpili do Prešova jednotky 320. gardového streleckého pluku 4. ukrajinského frontu. Hneď za nimi prišli vojská 1. čs. armádneho zboru na čele s generálom Ludvíkom Svobodom. Jednotky, ktoré oslobodili Prešov, dostali čestné pomenovanie Prešovské. Oslobodenie Prešova sa uskutočnilo bez boja, nepadol takmer jediný výstrel. Zvonením na kostolných zvonoch bolo Prešovčanom oznámené oslobodenie mesta, tak sa poukrývaní ľudia začali bojazlivo schádzať pred kostolom.