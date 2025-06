V Prešove si vysvedčenia v ZŠ prevzalo viac ako 7600 žiakov

Prešov 27. júna (TASR) - V 12 základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov si v piatok prevzalo vysvedčenia 7604 školákov, z toho bolo 844 prvákov a 802 deviatakov. Prázdniny sa začínajú aj pre 2518 škôlkarov. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



„Prázdniny sú primárne vnímané ako čas na oddych, no my ako mesto ich paradoxne vnímame ako skvelú príležitosť na kopu práce. Je pravda, že rýchle energetické opatrenia na štyroch našich školách sme stihli urobiť ešte pred letom, no využiť vieme prázdniny na väčšinu bežných opráv a údržbu budov. Zároveň využijeme leto na prípravu verejných obstarávaní na druhú etapu dokopy osem energoprojektov, v ktorých do našich škôl preinvestujeme zhruba osem miliónov eur a rovnako celé leto venujeme aj prípravám piatich projektov V spojení s prírodou v celkovom objeme 1,5 milióna eur,“ uviedol primátor mesta František Oľha.



Jednou z kľúčových tém tohto školského roka bola podľa Hudáka kurikulárna reforma, ktorej implementácia sa naplno začína prejavovať aj v prešovských školách. Moderné vzdelávanie, založené na rozvoji kritického myslenia, digitálnych kompetencií, schopnosti spolupráce a riešení problémov, nachádza podľa neho uplatnenie v každodennej praxi.



„Implementácia zmien s pracovným názvom Školy na ceste zmeny a odborné podujatia, ktoré úsek školstva organizoval, vytvárali priestor na výmenu skúseností a prezentáciu prvých výsledkov zo škôl, ktoré reformné prístupy zavádzajú ako priekopníci. ZŠ Lesnícka, ZŠ Sibírska a ZŠ Važecká patria medzi prvé školy v Prešove, ktoré v tomto školskom roku aplikovali nové metodiky výučby zamerané na samostatnosť, kreativitu a praktickú využiteľnosť vedomostí, budúci školský rok sa k nim pridajú všetky naše ďalšie školy,“ uviedol Hudák.



Končiaci školský rok bol zároveň rokom intenzívnej odbornej spolupráce. V Prešove sa úspešne etabloval nový formát odborných kabinetov, ktoré sa stali priestorom pre štrukturalizovanú odbornú diskusiu a prípravu strategických podkladov v kľúčových oblastiach pre kvalitu školstva.



V rámci pracovných stretnutí a rokovaní kabinetov, zameraných na predprimárne vzdelávanie, finančné zdravie škôl, podporné tímy, systém odmeňovania a riadenia kvality, sa pracovné skupiny po jednotlivých obsahoch venovali analýze aktuálnych výziev, nastavovaniu rámcov systémových opatrení a hľadaniu udržateľných riešení pre správu a rozvoj školských subjektov.



Moderné vzdelávanie si podľa jeho slov vyžaduje nielen kvalitný obsah, ale aj funkčné a energeticky efektívne prostredie. Mesto Prešov preto systematicky investuje do modernizácie infraštruktúry školských budov, pričom dôraz kladie na ekologickú udržateľnosť a znižovanie energetickej náročnosti.