V Prešove slávnostne odhalili bustu Sándora Petöfiho

Prešov 23. apríla (TASR) - Bustu venovanú významnej osobnosti uhorských dejín, básnikovi Sándorovi Petöfimu odhalili v utorok na Hlavnej ulici v Prešove. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo za účasti vedenia mesta Prešov, veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha, generálnej konzulky Maďarska v Košiciach Ágoty Hetey a ďalších významných hostí. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.



Ako povedala, vlani uplynulo 200 rokov od narodenia Sándora Petöfiho, rodeného Alexandra Petroviča (1823 - 1849). Bol podľa nej nielen významnou osobnosťou Maďarskej revolúcie (1848 - 1849), ale aj jedným z popredných básnikov oslavujúcich národnú identitu Maďarov.



Petöfi mal svojich nadšencov aj medzi Prešovčanmi. V prvej polovici 19. storočia v Prešove žili maďarskí básnici Frigyes Kerény a Mihály Tompa, ktorí Petöfiho pozvali v roku 1845 do Prešova. So svojím hosťom chodili na prechádzky po meste aj širokom okolí. Svoje zážitky z pobytu v Prešove Petöfi spracoval aj vo svojej literárnej tvorbe. Na Hlavnej ulici, pri pamätnom dome, kde sa zdržiaval, pribudla busta na počesť jeho návštevy mesta Prešov v roku 1845.



"V tejto dobe, keď sú vzťahy medzi susednými štátmi často skúšané rôznymi výzvami, je dôležité pripomínať si hodnoty a prieniky, ktoré nás spájajú. Maďarsko-slovenské vzťahy, aj keď sú občas zložité, majú silný základ v našej spoločnej histórii, kultúre a v osobných vzťahoch medzi našimi občanmi. A práve Sándor Petőfi je jedným z týchto prienikov," uviedol primátor Prešova František Oľha.



"Nádherné dielo sochára Mártona Borbása znázorňuje básnika oddychujúceho so zatvorenými očami, utíšeného pohostinnosťou Prešovčanov, ktorý tvorí aj vo sne, pretože drží v rukách husie pierko," doplnila Ágota Hetey.



"Je to skvelý pocit byť súčasťou procesu, keď my, Maďari a Slováci znovu objavujeme hodnoty našich spoločných tisícročných dejín. Trochu sa to podobá tomu, keď sa dospelé dieťa vráti do rodičovského domu, začína si s rodičmi prezerať staré fotografie a znovu si uvedomí, koľko spoločných zážitkov ich spája," prihovoril sa prítomným Csaba Balogh.



Petöfi sa narodil 1. januára 1823 v obci Kiskőrős v slovenskej rodine. Navštevoval slovenskú školu v Aszóde, s Andrejom Sládkovičom študoval na lýceu v Banskej Štiavnici. V marci 1848 sa stal jednou z hlavných postáv revolúcie za požiadavky Maďarov voči Rakúskemu cisárstvu.