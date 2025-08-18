Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Regióny

Hasiči v pohotovosti: V Prešove spadol človek do dvojmetrovej jamy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Zasahujúci hasiči osobe najskôr poskytli predlekársku pomoc a nasadili chrbticovú dlahu.

Autor TASR
Prešov 18. augusta (TASR) - Hasiči zasahovali v Prešove po páde človeka do montážnej jamy hlbokej približne dva metre. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove na sociálnej sieti, k udalosti na Burianovej ulici došlo v piatok (15. 8.) a postihnutá osoba bola pri vedomí.

Zasahujúci hasiči jej najskôr poskytli predlekársku pomoc a nasadili chrbticovú dlahu. Následne ju pomocou transportnej dosky preniesli do sanitného automobilu Hasičskej záchrannej služby a transportovali do nemocnice,“ doplnili hasiči.

Na mieste zasahovalo šesť príslušníkov HaZZ z Prešova s dvoma kusmi techniky.

.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné