Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Regióny

V Prešove sprístupnili výstavu ilustrácií, ikon a poštových známok

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstava približuje obrazy svätých Cyrila a Metoda na ilustráciách, ikonách a poštových známkach Štátneho múzea dejín náboženstva v Petrohrade.

Autor TASR
Prešov 13. októbra (TASR) - Výstavu ilustrácií, ikon a poštových známok sprístupnili v pondelok popoludní v priestoroch Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity (PBF PU) v Prešove. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá.

Výstava približuje obrazy svätých Cyrila a Metoda na ilustráciách, ikonách a poštových známkach Štátneho múzea dejín náboženstva v Petrohrade.

Podujatie pripravili PBF PU v Prešove, občianske združenie Cyrilometodiada a Nadácia Pro Patria. Výstava je prístupná verejnosti do 20. októbra v pracovných dňoch v čase od 13.00 h do 17.00 h.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025