< sekcia Regióny
V Prešove sprístupnili výstavu ilustrácií, ikon a poštových známok
Výstava približuje obrazy svätých Cyrila a Metoda na ilustráciách, ikonách a poštových známkach Štátneho múzea dejín náboženstva v Petrohrade.
Autor TASR
Prešov 13. októbra (TASR) - Výstavu ilustrácií, ikon a poštových známok sprístupnili v pondelok popoludní v priestoroch Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity (PBF PU) v Prešove. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá.
Výstava približuje obrazy svätých Cyrila a Metoda na ilustráciách, ikonách a poštových známkach Štátneho múzea dejín náboženstva v Petrohrade.
Podujatie pripravili PBF PU v Prešove, občianske združenie Cyrilometodiada a Nadácia Pro Patria. Výstava je prístupná verejnosti do 20. októbra v pracovných dňoch v čase od 13.00 h do 17.00 h.
Výstava približuje obrazy svätých Cyrila a Metoda na ilustráciách, ikonách a poštových známkach Štátneho múzea dejín náboženstva v Petrohrade.
Podujatie pripravili PBF PU v Prešove, občianske združenie Cyrilometodiada a Nadácia Pro Patria. Výstava je prístupná verejnosti do 20. októbra v pracovných dňoch v čase od 13.00 h do 17.00 h.