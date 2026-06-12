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V Prešovskom kraji spúšťajú ďalší ročník rodinnej súťaže Legendarium
Všetky výlety a legendy nájdu rodiny v bezplatnej mobilnej aplikácii Legendarium.
Autor TASR
Prešov 12. júna (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Prešov Region spúšťa už 11. ročník cestovateľskej súťaže Legendarium, ktorá počas leta motivuje rodiny s deťmi objavovať zaujímavé miesta Prešovského kraja. Legendarium 2026 odštartuje v sobotu 13. júna a potrvá do 13. septembra. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Prešov Region.
„Legendarium prostredníctvom legendárnych hrdinov predstavuje rozmanité tipy na výlety od Tatier až po Poloniny. Aj tento rok prinesie množstvo výletov a zážitkov pre malých aj veľkých cestovateľov. Za absolvované výlety môžu účastníci získať zaujímavé odmeny. Najväčšou odmenou pre všetkých však budú zážitky v prírode a zaujímavých zariadeniach,“ uviedla Čechová.
Všetky výlety a legendy nájdu rodiny v bezplatnej mobilnej aplikácii Legendarium. Deti za absolvované výlety získavajú súťažné body priamo v aplikácii a zbierajú nálepky do obľúbenej brožúrky. Už počas súťaže môžu získať odmeny v troch bodových hraniciach.
V Legendariu 2026 čaká na rodiny 16 legendárnych hrdinov, ktorí ich zavedú do 16 prírodných lokalít a predstavia viac ako 80 zariadení a atrakcií po celom Prešovskom kraji. Okrem známych turistických cieľov budú môcť návštevníci objaviť aj menšie obecné múzeá a menej známe miesta. Novinkou roku 2026 sú bonusové miesta, ktoré predstavujú vybrané podujatia, bonusové prírodné lokality a gastronomické zariadenia.
„Teší nás, že Legendarium každoročne privádza rodiny na miesta naprieč celým Prešovským krajom. V minulom roku sa do súťaže zapojilo viac ako 5000 detí spolu so svojimi rodinami, čo potvrdzuje, že projekt má významné miesto v podpore cestovného ruchu v našom regióne a pomáha zviditeľňovať aj menej známe turistické ciele,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Prešov Region Martin Janoško. Medzi tohtoročnými novinkami nechýbajú napríklad banská štôlňa v Kvetnici pri Poprade, Poľovnícko-lesnícke múzeum v Bijacovciach alebo workshopy s remeselníkmi.
Každý región má vlastný príbeh a svojho legendárneho sprievodcu. V Tatrách bude deti sprevádzať vodník Štrbko, v okolí Prešova pastier Michal, ktorý podľa legendy kedysi dávno objavil ložiská soli. V okolí Stropkova objavia s grófkou Ilonou sírny prameň, v Slanských vrchoch sa môžu vybrať s bylinkárkou Markou až ku skalnému útvaru s vtipným názvom Džad. Za kráľovskými výhľadmi pri Bardejove vezme deti kráľ Matej, konkrétne na novú rozhľadňu Kráľova studňa nad obcou Lenartov. Turisti sa môžu tešiť aj na dva nové zábavno-náučné chodníky - Čergov na Lysej v okrese Sabinov, ktorý čaká otvorenie 21. júna, a chodník Kraj Rusínov a Andyho Warhola v Habure. Oba chodníky realizuje KOCR Prešov Region.
„Legendarium prostredníctvom legendárnych hrdinov predstavuje rozmanité tipy na výlety od Tatier až po Poloniny. Aj tento rok prinesie množstvo výletov a zážitkov pre malých aj veľkých cestovateľov. Za absolvované výlety môžu účastníci získať zaujímavé odmeny. Najväčšou odmenou pre všetkých však budú zážitky v prírode a zaujímavých zariadeniach,“ uviedla Čechová.
Všetky výlety a legendy nájdu rodiny v bezplatnej mobilnej aplikácii Legendarium. Deti za absolvované výlety získavajú súťažné body priamo v aplikácii a zbierajú nálepky do obľúbenej brožúrky. Už počas súťaže môžu získať odmeny v troch bodových hraniciach.
V Legendariu 2026 čaká na rodiny 16 legendárnych hrdinov, ktorí ich zavedú do 16 prírodných lokalít a predstavia viac ako 80 zariadení a atrakcií po celom Prešovskom kraji. Okrem známych turistických cieľov budú môcť návštevníci objaviť aj menšie obecné múzeá a menej známe miesta. Novinkou roku 2026 sú bonusové miesta, ktoré predstavujú vybrané podujatia, bonusové prírodné lokality a gastronomické zariadenia.
„Teší nás, že Legendarium každoročne privádza rodiny na miesta naprieč celým Prešovským krajom. V minulom roku sa do súťaže zapojilo viac ako 5000 detí spolu so svojimi rodinami, čo potvrdzuje, že projekt má významné miesto v podpore cestovného ruchu v našom regióne a pomáha zviditeľňovať aj menej známe turistické ciele,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Prešov Region Martin Janoško. Medzi tohtoročnými novinkami nechýbajú napríklad banská štôlňa v Kvetnici pri Poprade, Poľovnícko-lesnícke múzeum v Bijacovciach alebo workshopy s remeselníkmi.
Každý región má vlastný príbeh a svojho legendárneho sprievodcu. V Tatrách bude deti sprevádzať vodník Štrbko, v okolí Prešova pastier Michal, ktorý podľa legendy kedysi dávno objavil ložiská soli. V okolí Stropkova objavia s grófkou Ilonou sírny prameň, v Slanských vrchoch sa môžu vybrať s bylinkárkou Markou až ku skalnému útvaru s vtipným názvom Džad. Za kráľovskými výhľadmi pri Bardejove vezme deti kráľ Matej, konkrétne na novú rozhľadňu Kráľova studňa nad obcou Lenartov. Turisti sa môžu tešiť aj na dva nové zábavno-náučné chodníky - Čergov na Lysej v okrese Sabinov, ktorý čaká otvorenie 21. júna, a chodník Kraj Rusínov a Andyho Warhola v Habure. Oba chodníky realizuje KOCR Prešov Region.