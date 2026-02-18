< sekcia Regióny
V Prešove spúšťajú špecializovanú rýchlu zdravotnú pomoc
Posádky ŠRZP nie sú náhradou posádok s lekárom, ale doplnením systému prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Prešov 18. februára (TASR) - Špecializovaná rýchla zdravotná pomoc (ŠRZP) bude pôsobiť v Prešove. Ako nový typ stanice ju od stredy ako prvá záchranná služba na Slovensku spúšťa Záchranná služba Košice (ZSKE). Na sociálnej sieti o tom informovala ZSKE.
„Do tejto posádky sa posadia zdravotnícki záchranári s najvyšším možným vzdelaním v ich odbore a rozšírenými kompetenciami, ktoré im ‚rozviažu' ruky v situáciách, keď to naši pacienti budú najviac potrebovať,“ uviedla ZSKE. Doplnila, že tento typ posádky doteraz nebol a postupne ju budú prevádzkovať aj v Košiciach a Poprade.
Posádky ŠRZP nie sú náhradou posádok s lekárom, ale doplnením systému prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. „Aktuálne však ešte prebiehajú odborné stáže našich špecialistov na partnerských oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny a v záchranných službách v ČR,“ priblížila záchranná služba.
Od stredy sa zároveň v Prešove na cestách objaví aj ambulancia typu rendez-vous, čiže posádka s lekárom v stretávacom režime v menšom SUV vozidle. „Veríme, že nové posádky sa rýchlo zabehnú v novom systéme a prinesú zlepšenie na oboch stranách,“ dodala ZSKE.
