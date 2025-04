V Prešove spustili program Housing First, prvé rodiny už získali domov

Prešov 8. apríla (TASR) - Mesto Prešov poskytlo prvé dva byty v rámci programu Housing First, ktorý sa v meste začal realizovať v roku 2024. Ide o inovatívny prístup k ukončovaniu bezdomovectva, ktorý spočíva v tom, že bývanie je prvým krokom pomoci. Ako v utorok v Prešove uviedla predsedníčka Správnej rady Nadácie DEDO Alena Vachnová, aktuálne evidujú veľký záujem o rozšírenie tohto projektu, ktorý sa v lokálnych podmienkach sa ukázal ako prospešný.



„Model funguje tak, že rodiny získajú prístup k dlhodobému nájomnému bývaniu na základe štandardnej nájomnej zmluvy a zároveň dostávajú sociálnu podporu, ktorá ich sprevádza priamo v domácnosti a pomáha im riešiť všetky problémy, ktoré potrebujú vyriešiť,“ vysvetlila Vachnová.



Doplnila, že bývanie v tomto programe považujú za nevyhnutný prvý krok k zlepšeniu životnej situácie. Program Housing First je vo svete úspešne realizovaný už viac ako 40 rokov, pričom 80 až 95 percent účastníkov si svoje získané bývanie dokáže dlhodobo udržať. Odbornú podporu poskytuje tím, ktorý podľa potrieb rodín zabezpečuje pomoc prostredníctvom sociálnych pracovníkov, psychológov, právnikov a ďalších expertov.



Nadácii DEDO sa už v Košiciach už podarilo úspešne zabývať 32 rodín. „Podpora programu Housing First v našom meste nie je len investíciou do sociálnej stability, ale aj do budúcnosti našich občanov. Prvé dve rodiny, ktoré sa nachádzali v podmienkach bezdomovectva, teraz získali stabilný a bezpečný domov,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.



Isabela Zamallao z Nadácie DEDO doplnila, že organizácia vlastní viaceré byty, ďalšie sú prenajaté, buď od mesta Košice, alebo Prešov. Snažia sa však získať aj byty na komerčnom trhu. „Prenajímateľom ponúkame dlhodobý nájom, garanciu nájmu a v prípade ich záujmu aj starostlivosť o byt. Túto garanciu môžeme ponúknuť najmä vďaka našim partnerom,“ dodala Zamallao. „Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tejto iniciatívy, vďaka ktorej majú rodiny s deťmi v Prešove a Košiciach šancu vyriešiť svoju kľúčovú prioritu - bezpečné bývanie, stabilizovať sa a časom sa postaviť na vlastné nohy,“ uviedla správkyňa Nadácie Kooperativa Silvia Nosková Illášová.



Európske sčítanie ľudí bez domova sa po Košiciach tento rok na jeseň uskutoční aj v Prešove. Zmapuje aktuálnu situáciu a poskytne podklady pre efektívne opatrenia na ukončovanie a prevenciu bezdomovectva v meste. Cieľom je získať presné údaje o počte ľudí bez domova, ich demografických údajoch a životných podmienkach. „Výskumy ukazujú, že to môže byť až 8000 ľudí bez domova alebo v bytovej núdzi. Približne 5000 v Košiciach a menej ako 3000 v Prešove,“ dodala Vachnová.