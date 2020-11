V Prešove testujú ľudí väčšinou bez čakania

Prešov 8. novembra (TASR) – Na väčšine odberných miest, zriadených za účelom testovania na ochorenie COVID-19 v Prešove, testujú ľudí bez čakania. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, netvoria sa takmer žiadne rady. Ľudia môžu podľa jeho slov navštíviť jednotlivé miesta do 19.30 h.



"V rámci celoplošného testovania v meste bolo počas soboty (7. 11.) otestovaných 32.575 osôb. Z nich 139 vyšiel test s pozitívnym výsledkom," uviedol Tomek.



V Prešove je zriadených 66 odberných miest. Ide o rovnaký počet ako počas prvého kola. Testovanie sa koná v čase od 8.00 do 20.00 h s výnimkou prestávok, ktoré budú od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h. Posledný výter urobia zdravotníci o 19.30 h, aby stihli testy vyhodnotiť.