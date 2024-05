V Prešove uskutoční koncert maďarského umelca Csabu Nagya

Prešov 17. mája (TASR) - Koncert maďarského umelca Csabu Nagya s hrou na renesančnej lutne sa uskutoční v piatok o 17.00 h v Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) v Prešove. Ako TASR za knižnicu informovala Renáta Šmidová, spomenutý koncert bude na Slovensku premiérou.



"Knižnica sa nemôže porovnávať s koncertnými sieňami, či už z hľadiska priestoru, alebo tradície, ale aj knižnica môže byť miestom, kde sa dá uskutočniť takýto netradičný kultúrny program. My sa o jeden taký dnes pokúšame," uviedla riaditeľka knižnice Valéria Závadská.



Nagy sa špecializuje na hudbu 16. a 17. storočia a hrá na renesančnej lutne, vihuele, teorbe a barokovej lutne. "Okrem toho je aj pedagógom a učí klasickú aj komornú hudbu. Na dnešnom koncerte predstaví program Venice 1507 so skladbami talianskeho lutnistu a skladateľa z prelomu 15. a 16. storočia Francesca Spinacina. Tento autor bol zjavne uznávaný svojimi súčasníkmi, pretože jeho hudba bola vraj široko kopírovaná," uviedla Šmidová.



Ako povedala riaditeľka Závadská, už aj v minulosti, v roku 2007, mali snahu začať tradíciu letných koncertov mladých hudobníkov v knižnici. "Koncertoval u nás náš rodák violista Lukáš Kmiť, vtedy ešte len začínajúci študent prestížnej Royal College of Music v Londýne. A hoci bol vtedy záujem návštevníkov na naše pomery enormný, viacero nepriaznivých okolností spôsobilo, že o rok sme zorganizovali už iba jeden koncert a v tradícii sme nepokračovali. Dnes do toho ideme s malou dušičkou, ako táto ponuka zarezonuje vo verejnosti," doplnila.