V Prešove uzavrú cestu v úseku križovatky Rusínska – Východná

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Uzávera bude platiť v sobotu (25. 10.) od 5.00 h do pondelka (27. 10.) do 5.00 h.

Autor TASR
Prešov 24. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru cesty I/20 v Prešove, v úseku križovatky ulíc Rusínska – Východná. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Uzávera bude platiť v sobotu (25. 10.) od 5.00 h do pondelka (27. 10.) do 5.00 h. „V prípade priaznivého počasia je ukončenie prác plánované už v nedeľu (26. 10.) o 5.00 h,“ uvádza polícia a žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť počas vykonávania prác.
