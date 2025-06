Prešov v priestoroch Galérie Bibliotéka ponúka výstavy o štúrovcoch

Prešov 11. júna (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove pripravila v priestoroch Galérie Bibliotéka dvojicu výstav venovaných štúrovskej generácii. Výstavy Ľudovít Štúr a jeho generácia a Štúrovci očami vedy a literatúry ponúkajú pohľad z historického, jazykovedného aj literárneho hľadiska. Ako TASR informovali z knižnice, obe výstavy budú sprístupnené verejnosti až do 31. decembra.



Výstava Ľudovít Štúr a jeho generácia je spojená s edukačným programom pre školy. Bola pripravená pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka a Roku Ľudovíta Štúra. Cieľom výstavy je priblížiť študentom aj verejnosti obdobie 19. storočia, dejinný vývoj slovenského národného spoločenstva, zákulisie druhej kodifikácie spisovnej slovenčiny aj historické tlače, a to najmä v historicko-jazykovom kontexte. „Ide o jedinečnú príležitosť vidieť tituly, o ktorých sme sa všetci učili v škole, v rámci slovenčiny, literatúry či prípravy na maturitnú skúšku z dejepisu,“ uviedla autorka výstavy Lucia Němcová.



Doposiaľ si výstavu pozrelo 412 návštevníkov, záujem o edukačné aktivity prejavilo 387 študentov a pedagógov. Išlo o študentov základných a stredných škôl z Prešova, Sabinova, Lipian, ale aj vysokoškolákov.



Verejnosť sa zaujímala aj o súčasnú recepciu diela štúrovcov. Preto podľa Němcovej oddelenie historických knižničných fondov pripravilo výstavu Štúrovci očami vedy a literatúry, ktorá je aktuálne tiež súčasťou priestoru Galérie Bibliotéka. Návštevníci majú možnosť oboznámiť sa so staršími i novšími kritickými vydaniami diel predstaviteľov tejto generácie, ako aj s historickou a jazykovednou reflexiou ich života a diela z pera slovenských historikov, literárnych vedcov i jazykovedcov.



Obe výstavy sa konajú v novom kultúrno-prezentačnom priestore Galéria Bibliotéka, ktorý v marci 2025 sprístupnila ŠVK vo svojej budove na Hlavnej ulici v Prešove. „Ide o nateraz najnovší priestor ŠVK v Prešove určený pre verejnosť, kde knižnica plánuje organizovať dlhodobejšie i krátkodobé tematicky ladené výstavy prezentujúce predovšetkým bohatstvo vlastného knižničného fondu, ako aj vzdelávacie podujatia či workshopy,“ uviedla vedúca oddelenia historických knižničných fondov Marcela Domenová.



Prvou výstavou, ktorá sa v Galérii Bibliotéka konala, bola expozícia Z Kežmarku do Prešova, ktorá predstavila súbor českej literatúry z medzivojnového obdobia. Ten bol knižnici darovaný Gymnáziom P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Návštevníci si mohli prezrieť diela autorov ako Karel Jaromír Erben, Božena Němcová či Vladislav Vančura. Výstavu navštívilo 176 návštevníkov. „Veríme, že aj tieto aktivity knižnice prilákajú nových používateľov a zaujmú návštevníkov mesta, ktorí môžu navštíviť kultúrne a vzdelávacie podujatia našej knižnice,“ dodal riaditeľ knižnice Ľubomír Baláž.