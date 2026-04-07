V Prešove vyhlásili súťaž o najkrajšiu predzáhradku
Oproti minulému ročníku sa čas konania presúva na jar.
Autor TASR
Prešov 7. apríla (TASR) - Mesto Prešov spustilo ďalší ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku. Oproti minulému ročníku sa čas konania presúva na jar. Novinkou sú aj čestné miesta v porote venované minuloročným víťazkám. Registrovať sa do súťaže môžu „predzáhradkári“ opäť osobne na podateľni mesta, ale aj pomocou online formuláru do 30. apríla. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Ako uviedol, do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má zaregistrovanú predzáhradku v meste Prešov alebo stihne takúto registráciu zrealizovať do 30. apríla.
„Celý máj a jún bude patriť práci a prípravám prihlásených súťažiach na svojich predzáhradkách. Počas týchto mesiacov sa uskutoční zo strany mesta návšteva a zdokumentovanie všetkých súťažných predzáhradiek. O poradí bude rozhodovať aj tento rok odborná porota. Tú budú tentoraz tvoriť až štyria porotcovia,“ povedal Hudák.
Fotografie svojich predzáhradiek budú môcť súťažiaci posielať aj sami do 15. júna na najkrajsiapredzahradka@presov.sk. Mesto finančne ohodnotí prvých piatich finalistov a darček dostanú všetci zaregistrovaní predzahrádkari.
„Minuloročná súťaž bola skutočnou prehliadkou tvorivosti a trpezlivosti Prešovčanov, ktorí svoj voľný čas venujú skrášľovaniu svojho okolia prostredníctvom starostlivosti o predzáhradku. Nejde tu iba o samotné zhodnotenie, ktorá predzáhradka je v Prešove najkrajšia. Ide o budovanie komunity, pozitívneho vzťahu obyvateľov k svojmu mestu a okoliu a osvete v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň,“ dodal primátor mesta Prešov František Oľha.
