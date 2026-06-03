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V Prešove vykradli nákladné auto pri škole, škoda dosiahla 5500 eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Páchateľ ukradol rôzne pracovné náradie a spotrebný materiál naskladnený v aute.

Autor TASR
Prešov 3. júna (TASR) - Polícia v Prešove vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v čase od 28. mája do 1. júna. Neznámy páchateľ vykradol nákladné vozidlo zaparkované na parkovisku pri jednej z prešovských škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Ukradol z neho rôzne pracovné náradie a spotrebný materiál naskladnený v aute,“ dodala hovorkyňa s tým, že škoda bola vyčíslená na 5500 eur.
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