V Prešove vymysleli aplikácie pre normovanie stravy či astrofotografov

Prešov 21. júna (TASR) - Talentovaní žiaci aj tento rok vytvorili zaujímavé softvérové riešenia pre svoje školy. Vymysleli portál pre astrofotografov, aplikácie pre normovanie stravy či podporu výučby žiakov. Softvérové novinky vznikli v rámci piateho ročníka vzdelávacieho programu Región IT riešení na troch školách z Prešovského a jednej škole z Košického kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



"Tím zo Strednej priemyselnej školy (SPŠ) v Snine sa zameral na program Erasmus+ a jeho projekt Euroscola. Prišiel s nápadom na novú aplikáciu pre žiakov, ktorí chcú byť súčasťou Erasmu. Keďže sa s programom zakaždým spája rozsiahla byrokracia, žiaci ju zjednodušili a zrýchlili tak prihlásenie študentov na dané turnusy. Učiteľom, sprevádzajúcim osobám a manažérom zase softvér umožní hodnotiť a vyberať do turnusov vhodných adeptov," uviedla Jeleňová.



Študenti zo SPŠ v Bardejove vyšli v ústrety potrebám svojej jedálne. Pripravili prehľadný softvér pre normovanie stravy, aby vedúcej jedálne uľahčili prepočítavanie jedál, čo robí aktuálne ručne, pričom s novou aplikáciou to zvládne za niekoľko sekúnd. Od nového školského roka ju chcú v škole naplno implementovať.



Súčasťou programu Región IT riešení je pravidelne SPŠ techniky a dizajnu v Poprade. Tento rok v ňom tím pre školu pripravil vzdelávaciu aplikáciu, ktorá má jej žiakom slúžiť ako pomôcka pri vyučovaní. "Nová aplikácia je niečo ako EduPage, pričom aktuálne predstavuje knižnicu, kde je možné si vyberať predmety, ku ktorým sú priradené konkrétne materiály a ktoré v závere obsahujú možnosť cvičenia, respektíve pretestovania v danej látke s hodnotením v podobe známky. Tím IT Tatry má cieľ túto aplikáciu ponúknuť aj ďalším školám," vysvetlila Jeleňová.



Najnovšie PSK s programom expandoval aj do Košického kraja, kde sa podarilo podchytiť talenty zo SPŠ technickej v Spišskej Novej Vsi. Tím AstroBakers tento rok konkrétne vymyslel portál pre astrofotografov. Jeho cieľom je sformovať a zjednotiť ľudí z tejto komunity, aby mohli spoločne cez platformu zdieľať svoje fotografie a zážitky, navzájom konverzovať a rozvíjať nové priateľstvá.



Vzdelávací program Región IT riešení, zameraný na podporu zručností v oblasti softvérových riešení a webových stránok, funguje v Prešovskom kraji vďaka spolupráci PSK a súkromnej spoločnosti už piaty rok. Doteraz sa doň zapojilo približne desať škôl z kraja, ktoré sa cyklicky obmieňajú a vyše 70 študentov.