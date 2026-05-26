Utorok 26. máj 2026
Opitý vodič nabúral do zaparkovaného auta a odišiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajná hliadka vodiča vypátrala.

Autor TASR
Prešov 26. mája (TASR) - Polícia rieši prípad trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ku ktorému došlo v obci Rožkovany v okrese Sabinov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, v pondelok (25. 5.) ráno viedol 68-ročný muž osobné vozidlo, pričom počas jazdy narazil do zaparkovaného auta a z miesta odišiel.

Policajná hliadka vodiča vypátrala. „Podrobila ho aj dychovej skúške, jej výsledok dosiahol takmer 2,5 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
