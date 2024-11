V Prešove vznikla prvá technická škôlka

Prešov 26. novembra (TASR) - Prešovská Materská škola (MŠ) na Zemplínskej ulici sa zapojila do projektu Technických škôlok. Ide o prvú MŠ tohto formátu v Prešove a 40. na Slovensku. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v uplynulých dňoch. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, upevniť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť. U detí dochádza k zlepšeniu schopnosti porozumieť základným poznatkom vedy a techniky pomocou technických aktivít hravou formou, primeranou vekovým možnostiam detí. Zároveň sa podporuje a rozvíja technické myslenie, tvorivosť, manuálne zručnosti a verbálne schopnosti.



"Konceptom projektu je oboznamovať deti so základnými vlastnosťami materiálov a možnosťami ich spracovania. Zároveň bádateľskou činnosťou získavajú elementárne prírodovedné poznatky a skúsenosti. Deti si následne vytvoria vlastný projekt, ktorý konzultujú s učiteľom a potom si podľa svojich predstáv, s pomocou učiteľky, samy vyrobia funkčný model študovaného technického objektu," povedala riaditeľka MŠ Zemplínska 2 Valéria Kalatovičová.



MŠ na Zemplínskej patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ktoré finančne a organizačne prispelo na materiálne vybavenie.



Na Slovensku je v súčasnosti do projektu zapojených 40 materských škôl s celkovým počtom 1250 detí v predškolskom veku. Na realizácii projektu sa podieľa aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže poskytovaním inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov akreditovaného Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.