V Prešove vznikne 75 nových parkovacích miest

Prešov 2. októbra (TASR) - Mesto Prešov sa púšťa do ďalšej výstavby nových parkovacích miest. V tejto fáze ich pribudne dokopy 75. S prácami začali vysúťažení zhotovitelia v utorok (1. 10.). Hotové majú byť dokonca roka 2024. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.



Nové parkovacie miesta pribudnú v troch lokalitách, 43 ich pribudne na Sídlisku 3 a 32 nových miest vznikne aj v širšom centre. Obyvatelia týchto lokalít podľa Hudáka dlhodobo čelili nedostatku miest na parkovanie, čo často viedlo k parkovaniu na zeleni a nespevnených plochách.



K rozšíreniu parkovacej kapacity dôjde na Sídlisku 3 na ulici Tomášiková, kde bol dlhodobý problém s parkovaním a počet miest sa tam po novom takmer zdvojnásobí, a to zo súčasných 56 miest na 99. Práce v hodnote vyše 207.000 eur vykoná vysúťažená spoločnosť CRB.



"Rovnaký zhotoviteľ vyhral verejnú súťaž aj na tvorbu nových parkovacích miest na Pavlovičovom námestí, kde rovnako obyvatelia bytovky zápasia o parkovacie miesta už niekoľko rokov. Okrem 12 nových miest na zaparkovanie tam radnica vysadí aj šesť nových stromov. Dobrou správou je aj to, že pre nové parkovisko nebude nutné obetovať žiadny zo súčasných stromov, a to aj napriek tomu, že ich 11 zasahuje do naprojektovaného zámeru. Mesto zvolilo šetrnejšiu a ekologickejšiu cestu a tieto stromy presadí," povedal Hudák.



Celkovo 12 nových miest na parkovanie vznikne za viac ako 34.000 eur a spolu s parkoviskom na Tomášikovej ich spoločnosť CBR chce stihnúť odovzdať do užívania do konca tohto roka.



Poslednou lokalitou, kde pribudnú nové parkovacie miesta, je Baštová ulica v širšom centre mesta. Ako víťaz vyšla z verejnej súťaže spoločnosť EKO SVIP, ktorá 20 nových miest zhotoví za vyše 148.000 eur. V lokalite k tomu pribudne aj 12 nových stromov. Aj tam zhotoviteľ začal s prácami v prvý októbrový deň a zmluvne sa zaviazal dielo dokončiť do konca roka 2024.