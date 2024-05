Po prešovských uliciach začali jazdiť prvé parciálne trolejbusy

Na snímke interiér parciálneho trolejbusu v Prešove 2. mája 2024. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Prešov 2. mája (TASR) - Na prešovské cesty vyrazili vo štvrtok prvé parciálne trolejbusy. Ide o prvé kusy dokopy z desiatich vozidiel - šiestich kĺbových s dĺžkou 18 metrov a štyroch 12-metrových trolejbusov. Prinášajú so sebou väčší komfort, moderné technológie a možnosť pohonu aj mimo trolejového vedenia. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) ich nakúpil zo zdrojov EÚ.uviedol primátor František Oľha.doplnil Oľha.Ako povedal, pripravujú tiež nový tarifný systém, na základe ktorého dôjde k jeho zjednodušeniu.dodal Oľha s tým, že cena lístka by mala byť do jedného eura.Trolejbusy sú plne klimatizované a vybavené moderným informačným a tarifným systémom. Štandardom pri všetkých nových vozidlách sú USB nabíjačky, informačné LCD monitory a tiež kamerový systém v interiéri vozidla. Bezpečnostný kamerový systém bude snímať priestor pred a za trolejbusom.vysvetlil vedúci technickej prevádzky DPMP Vladimír Mišenčik a doplnil, že keď im pribudne desať nových trolejbusov, celkovo ich budú mať 50.Parciálne trolejbusy nahradia najmä dieselové autobusy premávajúce na linkách 29, 32, 32A, 39, čím dôjde k zníženiu hlučnosti a negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.DPMP obstarával dokopy šesť nových trolejbusov v celkovej hodnote štyroch miliónov eur, pričom miera spolufinancovania zo strany DPMP bola päť percent. Ich nákup financoval z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.