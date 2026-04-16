< sekcia Regióny
V Prešove začali s čistením označníkov na zastávkach MHD
V týchto dňoch prechádza odborným čistením celkovo 47 označníkov.
Autor TASR
Prešov 16. apríla (TASR) - Na vybraných zastávkach MHD v Prešove prebieha v týchto dňoch plánovaná údržba a čistenie označníkov, ktoré cestujúci denne využívajú na vyhľadávanie informácií o odchodoch spojov. Súčasťou prác je aj výmena nálepiek s názvami zastávok. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek.
Ako povedal, viaceré z označníkov zostali po zimnom období znečistené od nánosov špiny, prípadne na nich pribudli rôzne nálepky, grafiti či kresby. V týchto dňoch prechádza odborným čistením celkovo 47 označníkov. V prípade potreby budú priebežne vyčistené aj ďalšie označníky.
„Okrem toho pristúpi DPMP aj k vizuálnej obnove hornej časti označníkov. Postupne bude realizovaná výmena viac ako 100 nálepiek s názvami zastávok, ktoré zabezpečia lepšiu orientáciu pre cestujúcich,“ povedal Tomek.
V prípade, že si verejnosť všimne na zastávke poškodený alebo pokreslený označník, môžete to oznámiť mailom alebo telefonicky dopravnému podniku.
„V tejto súvislosti chceme apelovať na cestujúcich a širokú verejnosť, aby po označníkoch nekreslili, nepísali a nelepili na nich nálepky, nakoľko tým narúšajú vizuálnu kvalitu verejného priestoru. Pre DPMP to zároveň predstavuje zvýšené náklady na ich údržbu,“ vysvetlil Tomek.
Neodmysliteľnou súčasťou zastávok MHD sú aj prístrešky s lavičkami. Väčšinu z nich spravuje súkromná spoločnosť. Rovnako poškodený prístrešok alebo lavičku môžu ľudia ohlásiť priamo správcovskej spoločnosti, resp. kontaktovať dopravný podnik.
