Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
< sekcia Regióny

V Prešove začali s čistením označníkov na zastávkach MHD

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V týchto dňoch prechádza odborným čistením celkovo 47 označníkov.

Autor TASR
Prešov 16. apríla (TASR) - Na vybraných zastávkach MHD v Prešove prebieha v týchto dňoch plánovaná údržba a čistenie označníkov, ktoré cestujúci denne využívajú na vyhľadávanie informácií o odchodoch spojov. Súčasťou prác je aj výmena nálepiek s názvami zastávok. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek.

Ako povedal, viaceré z označníkov zostali po zimnom období znečistené od nánosov špiny, prípadne na nich pribudli rôzne nálepky, grafiti či kresby. V týchto dňoch prechádza odborným čistením celkovo 47 označníkov. V prípade potreby budú priebežne vyčistené aj ďalšie označníky.

„Okrem toho pristúpi DPMP aj k vizuálnej obnove hornej časti označníkov. Postupne bude realizovaná výmena viac ako 100 nálepiek s názvami zastávok, ktoré zabezpečia lepšiu orientáciu pre cestujúcich,“ povedal Tomek.

V prípade, že si verejnosť všimne na zastávke poškodený alebo pokreslený označník, môžete to oznámiť mailom alebo telefonicky dopravnému podniku.

„V tejto súvislosti chceme apelovať na cestujúcich a širokú verejnosť, aby po označníkoch nekreslili, nepísali a nelepili na nich nálepky, nakoľko tým narúšajú vizuálnu kvalitu verejného priestoru. Pre DPMP to zároveň predstavuje zvýšené náklady na ich údržbu,“ vysvetlil Tomek.

Neodmysliteľnou súčasťou zastávok MHD sú aj prístrešky s lavičkami. Väčšinu z nich spravuje súkromná spoločnosť. Rovnako poškodený prístrešok alebo lavičku môžu ľudia ohlásiť priamo správcovskej spoločnosti, resp. kontaktovať dopravný podnik.
Neprehliadnite

