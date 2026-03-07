< sekcia Regióny
V Prešove začali s jarnou deratizáciou
Deratizácia je vykonávaná spôsobom uloženia granúl a voskových blokov prípravkami, ktoré sú aplikované špeciálnou technikou priamo do dier a nôr z dôvodu zamedzenia prístupu domácich zvierat.
Autor TASR
Prešov 7. marca (TASR) - Mesto Prešov v rámci riadnej preventívnej činnosti v týchto dňoch realizuje prvú etapu celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, potrvá približne do 20. marca. Radnica v tejto súvislosti vyzýva rodičov detí a majiteľov psov na obozretnosť. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Deratizácia je vykonávaná spôsobom uloženia granúl a voskových blokov prípravkami, ktoré sú aplikované špeciálnou technikou priamo do dier a nôr z dôvodu zamedzenia prístupu domácich zvierat. Mesto apeluje na obozretnosť, aby pri pobyte vonku nedošlo k prípadnému požitiu chemických látok deťmi či domácimi miláčikmi. „Zároveň je nutné ponechať diery v prirodzenom stave a nezasypávať ich, minimálne počas doby výkonu deratizácie,“ dodáva.
Radnica avizuje, že tento mesiac sa uskutoční aj pravidelná a operatívna deratizácia stojísk kontajnerov na komunálny odpad, a to umiestnením uzamykateľných nástrah naplnených voskovou návnadou na spevnených plochách stojísk. Každá nástraha bude označená výstražným nápisom.
Mesto Prešov v tomto období zároveň vyzýva aj správcov bytových domov, aby pre väčšiu efektivitu a účinnosť vykonali deratizáciu na pozemkoch fyzických osôb a v objektoch právnických osôb.
Deratizácia je vykonávaná spôsobom uloženia granúl a voskových blokov prípravkami, ktoré sú aplikované špeciálnou technikou priamo do dier a nôr z dôvodu zamedzenia prístupu domácich zvierat. Mesto apeluje na obozretnosť, aby pri pobyte vonku nedošlo k prípadnému požitiu chemických látok deťmi či domácimi miláčikmi. „Zároveň je nutné ponechať diery v prirodzenom stave a nezasypávať ich, minimálne počas doby výkonu deratizácie,“ dodáva.
Radnica avizuje, že tento mesiac sa uskutoční aj pravidelná a operatívna deratizácia stojísk kontajnerov na komunálny odpad, a to umiestnením uzamykateľných nástrah naplnených voskovou návnadou na spevnených plochách stojísk. Každá nástraha bude označená výstražným nápisom.
Mesto Prešov v tomto období zároveň vyzýva aj správcov bytových domov, aby pre väčšiu efektivitu a účinnosť vykonali deratizáciu na pozemkoch fyzických osôb a v objektoch právnických osôb.