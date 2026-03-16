V Prešove začali s upratovaním chodníkov a ciest po zime
Upratovanie po zimnej údržbe zahŕňa strojové zametanie ciest, chodníkov a cyklistických ciest, ručné čistenie a dočisťovanie problematických miest, okamžité odvezenie zozbieraného odpadu.
Autor TASR
Prešov 16. marca (TASR) - Mesto Prešov začalo s jarným upratovaním ciest a chodníkov po zime. Ako TASR informoval hovorca mesta Michal Hudák, pre priaznivé počasie v úvode marca sa podarilo ukončiť zimnú údržbu v meste v predstihu. Upratovanie potrvá do mája a čistí sa strojmi, ale aj ručne.
Operačný plán zimnej údržby v meste Prešov pôvodne podľa jeho slov počítal s ukončením zimnej údržby štandardne 15. marca. Príjemné poveternostné podmienky na začiatku marca, ako aj prognóza na najbližšie dni, prispeli k tomu, že zimná údržba bola oficiálne ukončená 4. marca.
„Už o dva dni sa do ulíc vydali pracovníci Technických služieb mesta Prešov (TSMP), aby začali so zbieraním kamienkov a upratovaním komunikácií po zime,“ povedal Hudák.
Upratovanie a čistenie bude prebiehať až do mája podľa vopred stanoveného a schváleného harmonogramu, čo však môže podľa Hudáka narušiť a čiastočne zmeniť nevyspytateľné jarné počasie. Pracovníci vykonávajúci pozber materiálu a čistenie ulíc sa budú v rámci mesta presúvať postupne po jednotlivých okruhoch. Ich zoznam je zverejnený na webstránke mesta.
„Prioritou sú jednak lokality v blízkostí kostolov, vzhľadom na blížiacu sa Veľkú noc, ale aj cyklochodníky na Volgogradskej, Prostějovskej, 17. novembra a Kuzmányho ulici v úsekoch, ktoré sú súčasťou cestnej komunikácie,“ povedal Hudák.
Upratovanie ulíc sa každý pracovný deň začína už o 6.00 h a prebieha do 14.00 h. Pracovníci sa tak snažia využívať čas, kedy je väčšina ľudí v školách alebo v práci a na uliciach je iba minimálny pohyb.
„Mali sme niekoľko otázok od verejnosti, prečo neupratujeme v noci. Stroje, ale aj ručné čistenie je pomerne hlučná činnosť, ktorá sa síce v ruchu dňa častokrát stratí, v noci by však spôsobovala rušenie nočného pokoja,“ doplnil riaditeľ TSMP Martin Lipka s tým, že niektoré ručné práce prebiehajú aj od skoršieho rána, dokonca aj v noci. Ide však o subdodávateľov, ktorí niektoré špecifické úkony zabezpečujú externe.
Upratovanie po zimnej údržbe zahŕňa strojové zametanie ciest, chodníkov a cyklistických ciest, ručné čistenie a dočisťovanie problematických miest (priechody pre chodcov, zákruty), okamžité odvezenie zozbieraného odpadu.
Operačný plán zimnej údržby v meste Prešov pôvodne podľa jeho slov počítal s ukončením zimnej údržby štandardne 15. marca. Príjemné poveternostné podmienky na začiatku marca, ako aj prognóza na najbližšie dni, prispeli k tomu, že zimná údržba bola oficiálne ukončená 4. marca.
„Už o dva dni sa do ulíc vydali pracovníci Technických služieb mesta Prešov (TSMP), aby začali so zbieraním kamienkov a upratovaním komunikácií po zime,“ povedal Hudák.
Upratovanie a čistenie bude prebiehať až do mája podľa vopred stanoveného a schváleného harmonogramu, čo však môže podľa Hudáka narušiť a čiastočne zmeniť nevyspytateľné jarné počasie. Pracovníci vykonávajúci pozber materiálu a čistenie ulíc sa budú v rámci mesta presúvať postupne po jednotlivých okruhoch. Ich zoznam je zverejnený na webstránke mesta.
„Prioritou sú jednak lokality v blízkostí kostolov, vzhľadom na blížiacu sa Veľkú noc, ale aj cyklochodníky na Volgogradskej, Prostějovskej, 17. novembra a Kuzmányho ulici v úsekoch, ktoré sú súčasťou cestnej komunikácie,“ povedal Hudák.
Upratovanie ulíc sa každý pracovný deň začína už o 6.00 h a prebieha do 14.00 h. Pracovníci sa tak snažia využívať čas, kedy je väčšina ľudí v školách alebo v práci a na uliciach je iba minimálny pohyb.
„Mali sme niekoľko otázok od verejnosti, prečo neupratujeme v noci. Stroje, ale aj ručné čistenie je pomerne hlučná činnosť, ktorá sa síce v ruchu dňa častokrát stratí, v noci by však spôsobovala rušenie nočného pokoja,“ doplnil riaditeľ TSMP Martin Lipka s tým, že niektoré ručné práce prebiehajú aj od skoršieho rána, dokonca aj v noci. Ide však o subdodávateľov, ktorí niektoré špecifické úkony zabezpečujú externe.
Upratovanie po zimnej údržbe zahŕňa strojové zametanie ciest, chodníkov a cyklistických ciest, ručné čistenie a dočisťovanie problematických miest (priechody pre chodcov, zákruty), okamžité odvezenie zozbieraného odpadu.