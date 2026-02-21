< sekcia Regióny
V Prešove začne dočasné obmedzenie na trasách liniek MHD 28 a 45
Na obchádzkovej trase obslúžia spoje náhradné zastávky Švábska - dočasné nástupisko na Pionierskej ulici, Chalupkova, Košická a Nový Solivar.
Autor TASR
Prešov 21. februára (TASR) - V Prešove budú z dôvodu poruchy cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Solivarská - Švábska od nedele (22. 2.) až do odvolania obmedzené prejazdy križovatkou v niektorých jazdných smeroch. Toto obmedzenie sa dotkne liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) číslo 28 a 45, ktoré budú mať dočasne zmenené trasy. Informoval o tom hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek.
„Spoje liniek 28 a 45 premávajúce z Delne do Ľubotíc a Veľkého Šariša budú premávať obchádzkovou trasou cez Košickú ulicu a neobslúžia zastávky Švábska (na Švábskej ulici), Lomnická, Škára,“ oznámil dopravný podnik.
Na obchádzkovej trase obslúžia spoje náhradné zastávky Švábska - dočasné nástupisko na Pionierskej ulici, Chalupkova, Košická a Nový Solivar.
Spoje linky 45, ktoré začínali na zastávke Švábska, budú začínať na zastávke Lomnická (smer Košická).
