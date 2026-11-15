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V Prešove záujem o nocľaháreň charity rastie
Nocľaháreň má kapacitu 35 miest, z toho desať pre ženy a 25 pre mužov.
Autor TASR
Prešov 15. novembra (TASR) - Dopyt po službách nocľahárne Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov má stúpajúcu tendenciu. Ľudia bez domova môžu v meste využiť aj útulok a nízkoprahové denné centrum, ktorého služby charita plánuje zabezpečiť aj počas vianočných sviatkov. Pre TASR to uviedla manažérka vzťahov s verejnosťou GKCH Veronika Futejová.
Nocľaháreň má kapacitu 35 miest, z toho desať pre ženy a 25 pre mužov. Prenocovanie poskytuje od 19.00 do 7.00 h, pričom klienti majú aj možnosť osobnej hygieny. Za noc sa platí jedno euro, prípadne možno využiť Hlinený dukát. Ide o symbolické platidlo, prostredníctvom ktorého môže verejnosť pomôcť ľuďom bez domova, ktorí sa snažia prekonať svoju situáciu a opäť sa začleniť do spoločnosti. Od decembra do februára počas výrazných nočných mrazov charita navyšuje kapacitu o päť miest.
Nízkoprahové denné centrum poskytuje bezplatné zázemie počas dňa. Klienti tam môžu využiť sociálne poradenstvo, obed vo forme teplej zahustenej polievky s pečivom, priestor na osobnú hygienu, pranie šatstva či poskytnutie potrebného oblečenia a obuvi. Využívanie centra aj nocľahárne je anonymné, bez uzatvárania zmluvy.
„Zároveň plánujeme zabezpečiť poskytovanie služby nízkoprahového denného centra aj počas vianočných sviatkov, v termíne od 24. do 26. decembra, a to v štandardnom režime ako počas pracovných dní,“ priblížila Futejová.
Útulok má 86 miest a funguje celoročne s nepretržitou prevádzkou. S prijímateľmi uzatvára zmluvu na dobu určitú a úhrada predstavuje 35 percent ich príjmu. Pobyt je dobrovoľný, klienti musia dodržiavať domový poriadok a pravidlá zariadenia. Okrem ubytovania poskytuje poradenstvo, pomoc pri vybavovaní dokladov či úradných záležitostí a podporu pri rozvoji pracovných zručností a hľadaní pracovného uplatnenia.
Pri naplnení kapacít sa charita snaží poskytnúť aspoň základnú pomoc, napríklad teplý čaj či deku. S ľuďmi, ktorí zostávajú na ulici a odmietajú služby, sú v kontakte terénni sociálni pracovníci. Mapujú ich potreby, poskytujú podporu a motivujú ich k využitiu dostupnej pomoci.
Príčiny bezdomovectva podľa Futejovej často predstavujú kombináciu viacerých nepriaznivých životných okolností. Medzi najčastejšie patria rôzne druhy závislostí, nepriaznivý psychický stav či duševné ochorenie, odchod mladých dospelých z centier pre deti a rodiny po dosiahnutí plnoletosti aj nepriaznivé sociálne podmienky obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Charita pomáha klientom pri komunikácii s úradmi, vybavovaní štátnych sociálnych dávok či sprevádzaní k lekárom. Ľuďom v dôchodkovom veku pomáha tiež so žiadosťou o integrovaný posudok.
Aktuálne by uvítala najmä zimné šatstvo, obuv a trvanlivé potraviny. Verejnosť môže ľudí v núdzi podporiť aj kúpou aktuálneho vydania pouličného časopisu Cesta. Futejová zároveň povzbudila obyvateľov, aby ľuďom bez domova venovali pozornosť a prihovorili sa im. „Aj obyčajný rozhovor či prejavený záujem môžu človeku pripomenúť, že nie je pre spoločnosť neviditeľný a že na ňom záleží,“ dodala.
Nocľaháreň má kapacitu 35 miest, z toho desať pre ženy a 25 pre mužov. Prenocovanie poskytuje od 19.00 do 7.00 h, pričom klienti majú aj možnosť osobnej hygieny. Za noc sa platí jedno euro, prípadne možno využiť Hlinený dukát. Ide o symbolické platidlo, prostredníctvom ktorého môže verejnosť pomôcť ľuďom bez domova, ktorí sa snažia prekonať svoju situáciu a opäť sa začleniť do spoločnosti. Od decembra do februára počas výrazných nočných mrazov charita navyšuje kapacitu o päť miest.
Nízkoprahové denné centrum poskytuje bezplatné zázemie počas dňa. Klienti tam môžu využiť sociálne poradenstvo, obed vo forme teplej zahustenej polievky s pečivom, priestor na osobnú hygienu, pranie šatstva či poskytnutie potrebného oblečenia a obuvi. Využívanie centra aj nocľahárne je anonymné, bez uzatvárania zmluvy.
„Zároveň plánujeme zabezpečiť poskytovanie služby nízkoprahového denného centra aj počas vianočných sviatkov, v termíne od 24. do 26. decembra, a to v štandardnom režime ako počas pracovných dní,“ priblížila Futejová.
Útulok má 86 miest a funguje celoročne s nepretržitou prevádzkou. S prijímateľmi uzatvára zmluvu na dobu určitú a úhrada predstavuje 35 percent ich príjmu. Pobyt je dobrovoľný, klienti musia dodržiavať domový poriadok a pravidlá zariadenia. Okrem ubytovania poskytuje poradenstvo, pomoc pri vybavovaní dokladov či úradných záležitostí a podporu pri rozvoji pracovných zručností a hľadaní pracovného uplatnenia.
Pri naplnení kapacít sa charita snaží poskytnúť aspoň základnú pomoc, napríklad teplý čaj či deku. S ľuďmi, ktorí zostávajú na ulici a odmietajú služby, sú v kontakte terénni sociálni pracovníci. Mapujú ich potreby, poskytujú podporu a motivujú ich k využitiu dostupnej pomoci.
Príčiny bezdomovectva podľa Futejovej často predstavujú kombináciu viacerých nepriaznivých životných okolností. Medzi najčastejšie patria rôzne druhy závislostí, nepriaznivý psychický stav či duševné ochorenie, odchod mladých dospelých z centier pre deti a rodiny po dosiahnutí plnoletosti aj nepriaznivé sociálne podmienky obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Charita pomáha klientom pri komunikácii s úradmi, vybavovaní štátnych sociálnych dávok či sprevádzaní k lekárom. Ľuďom v dôchodkovom veku pomáha tiež so žiadosťou o integrovaný posudok.
Aktuálne by uvítala najmä zimné šatstvo, obuv a trvanlivé potraviny. Verejnosť môže ľudí v núdzi podporiť aj kúpou aktuálneho vydania pouličného časopisu Cesta. Futejová zároveň povzbudila obyvateľov, aby ľuďom bez domova venovali pozornosť a prihovorili sa im. „Aj obyčajný rozhovor či prejavený záujem môžu človeku pripomenúť, že nie je pre spoločnosť neviditeľný a že na ňom záleží,“ dodala.