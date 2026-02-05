< sekcia Regióny
V Prešove získajú študenti prehľad o školách i štipendiách
Autor TASR
Prešov 5. februára (TASR) - Po Michalovciach a Košiciach sa veľtrh Alma Mater presunul vo štvrtok do Prešova. Prináša prehľad o študijných programoch, prijímacích konaniach, štipendiách, internátoch aj študentskom živote. Ako informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, veľtrhy navštívilo v predchádzajúcich ročníkoch takmer 21.000 žiakov z celého Slovenska.
Na veľtrhu Alma Mater získajú stredoškoláci prehľad o možnostiach vysokoškolského štúdia. K dispozícii sú informácie o študijných programoch, podmienkach prijatia, živote na internáte či štipendiách. Zástupcovia vysokých škôl poskytujú odpovede priamo na mieste.
Súčasťou podujatia na východnom Slovensku je aj informačná kampaň „Staň sa legendou“, zameraná na propagáciu učiteľského povolania. Návštevníci sa môžu oboznámiť so študijnými odbormi v oblasti pedagogiky, možnosťami uplatnenia v praxi aj benefitmi tejto profesie.
Súčasťou veľtrhov je aj predstavenie štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktorá podporuje talentovaných študentov. Domáci študenti môžu získať podporu až 4000 eur ročne, zahraniční až 5000 eur ročne. Novinkou je, že o štipendium sa môžu uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia.
Veľtrhy sa presunú aj do ďalších miest, a to Dolného Kubína, Žiliny, Komárna, Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, Trnavy a Trenčína. Harmonogram miest a termínov je zverejnený na webovej stránke ministerstva školstva.
