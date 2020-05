V Prešove zisťujú záujem rodičov o vyučovanie detí v školách

Prešov 19. mája (TASR) – Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sa po dvoch mesiacoch pripravujú na otvorenie v zmysle usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, hlavného hygienika a krízového štábu. Zároveň spolu s mestom zisťujú záujem rodičov o umiestnenie detí v školách. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Mesto podľa jeho slov v týchto dňoch v súčinnosti s riaditeľmi základných škôl (ZŠ) a materských škôl (MŠ) vyhodnocuje podmienky prevádzky a organizáciu vyučovacieho procesu v jednotlivých školách.



"Zároveň zisťujeme záujem zo strany rodičov, keďže účasť žiakov na vyučovaní v základných školách bude dobrovoľná. Aktuálne sme vo fáze zabezpečovania hygienických opatrení vrátane dezinfekcie priestorov, ktoré vyplývajú z pokynov rezortu. Mesto v spolupráci so zamestnancami škôl a školských zariadení robí všetky potrebné kroky na to, aby mohli byť školy k 1. júnu pripravené na návrat detí a žiakov po bezpečnostnej aj hygienickej stránke," uviedol Tomek.



Mesto sa podľa jeho slov prikláňa aj k myšlienke prevádzkovania škôl počas letných prázdnin, aby mohlo byť nápomocné rodičom detí v mimoriadnej krízovej situácii.



"Aj v tomto prípade sa budeme riadiť pokynmi a usmerneniami MŠVVaŠ SR. Pri materských školách budeme dôkladne vyhodnocovať záujem zo strany rodičov, aby mohli svoje deti nechať v škôlkach počas letných prázdnin. Umiestňovanie detí v materských školách však budeme vykonávať prednostne podľa kritérií určených v rozhodnutí ministerstva," povedal Tomek.



Rodičia detí nájdu potrebné informácie súvisiace so znovuotvorením škôl priamo na stránkach MŠ a ZŠ. Dôležité informácie radnica v krátkom čase zverejní aj na svojej webstránke.