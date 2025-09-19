< sekcia Regióny
V Prešove zrekonštruovali psychiatrické oddelenie a detský stacionár
Rekonštrukcia psychiatrického pavilónu sa začala v septembri 2024 a komplexne sa zmodernizovali priestory troch podlaží.
Autor TASR
Prešov 19. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v piatok otvorila zrekonštruovanú časť budovy psychiatrického oddelenia a detský psychiatrický stacionár. Ako TASR informovala PR manažérka Martina Pavliková, oba projekty boli spolufinancované z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti.
Rekonštrukcia psychiatrického pavilónu sa začala v septembri 2024 a komplexne sa zmodernizovali priestory troch podlaží. Psychiatrické oddelenie získalo 62 kompletne zrekonštruovaných lôžok, nové jednolôžkové a dvojlôžkové izby so samostatnými sociálnymi zariadeniami a moderný nábytok.
„Ročne na psychiatrii hospitalizujeme 2100 až 2500 pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami,“ uviedla primárka psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Zuzana Horvátová s tým, že realizáciou tohto projektu sa výrazne zlepšia podmienky pre pacientov aj pre personál. Z prostriedkov EÚ bolo na tento projekt vyčlenených 2,39 milióna eur bez DPH. V rámci realizácie projektu bola opravená aj vonkajšia fasáda na rekonštruovanej časti budovy psychiatrie.
Na prízemí budovy psychiatrie vznikol priestor na detský psychiatrický stacionár. „Stacionár bude poskytovať formu špecializovanej dennej zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria u pacientov do 18 rokov a bude jedným z prvých na Slovensku, ktorý sa zameria na široké spektrum psychických ochorení a diagnostických jednotiek,“ uviedla primárka oddelenia detskej psychiatrie MUDr. Martina Patúšová.
Nové, funkčné a prívetivé prostredie s multidisciplinárnym tímom vytvorí podmienky na moderné terapeutické metódy s dôrazom na psychoterapiu a sociálnu rehabilitáciu. Pre detského pacienta bude predstavovať menšiu emočnú záťaž ako ústavná starostlivosť. „Hlavnou úlohou a výhodou denného stacionára bude pokračujúce doliečovanie pacientov po hospitalizácii, čím sa výrazne skráti jej trvanie, ako aj jeho preventívne zameranie. Na rozdiel od klasickej ambulantnej liečby budeme môcť rýchlejšie rozpoznať zhoršenie psychického stavu dieťaťa a terapeuticky zasiahnuť, čím budeme hospitalizáciám predchádzať,“ dodala Patúšová.
Stacionár financovali z výzvy „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov“, získali naň vyše 355.000 eur bez DPH. „Sme jednou z najkomplexnejších nemocníc na Slovensku, psychiatria má u nás rovnako dôležité postavenie ako iné oddelenia. O to viac, že problematika duševných ochorení sa, žiaľ, stáva oveľa častejšou realitou ako v minulosti, a to už od detského veku. Som rád, že sa realizácia podarila presne podľa harmonogramu,“ uviedol riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana.
Rekonštrukcia psychiatrického pavilónu sa začala v septembri 2024 a komplexne sa zmodernizovali priestory troch podlaží. Psychiatrické oddelenie získalo 62 kompletne zrekonštruovaných lôžok, nové jednolôžkové a dvojlôžkové izby so samostatnými sociálnymi zariadeniami a moderný nábytok.
„Ročne na psychiatrii hospitalizujeme 2100 až 2500 pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami,“ uviedla primárka psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Zuzana Horvátová s tým, že realizáciou tohto projektu sa výrazne zlepšia podmienky pre pacientov aj pre personál. Z prostriedkov EÚ bolo na tento projekt vyčlenených 2,39 milióna eur bez DPH. V rámci realizácie projektu bola opravená aj vonkajšia fasáda na rekonštruovanej časti budovy psychiatrie.
Na prízemí budovy psychiatrie vznikol priestor na detský psychiatrický stacionár. „Stacionár bude poskytovať formu špecializovanej dennej zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria u pacientov do 18 rokov a bude jedným z prvých na Slovensku, ktorý sa zameria na široké spektrum psychických ochorení a diagnostických jednotiek,“ uviedla primárka oddelenia detskej psychiatrie MUDr. Martina Patúšová.
Nové, funkčné a prívetivé prostredie s multidisciplinárnym tímom vytvorí podmienky na moderné terapeutické metódy s dôrazom na psychoterapiu a sociálnu rehabilitáciu. Pre detského pacienta bude predstavovať menšiu emočnú záťaž ako ústavná starostlivosť. „Hlavnou úlohou a výhodou denného stacionára bude pokračujúce doliečovanie pacientov po hospitalizácii, čím sa výrazne skráti jej trvanie, ako aj jeho preventívne zameranie. Na rozdiel od klasickej ambulantnej liečby budeme môcť rýchlejšie rozpoznať zhoršenie psychického stavu dieťaťa a terapeuticky zasiahnuť, čím budeme hospitalizáciám predchádzať,“ dodala Patúšová.
Stacionár financovali z výzvy „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov“, získali naň vyše 355.000 eur bez DPH. „Sme jednou z najkomplexnejších nemocníc na Slovensku, psychiatria má u nás rovnako dôležité postavenie ako iné oddelenia. O to viac, že problematika duševných ochorení sa, žiaľ, stáva oveľa častejšou realitou ako v minulosti, a to už od detského veku. Som rád, že sa realizácia podarila presne podľa harmonogramu,“ uviedol riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana.