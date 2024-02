V Prešove zrušili zachádzky linky 14 na zastávku MHD Bosch

Prešov 29. februára (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ukončením výroby v priemyselnom závode Bosch zrušil od stredy (28. 2.) všetky zachádzky linky 14 na zastávku MHD Bosch v Záborskom. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.



"K tomuto kroku pristupujeme po vzájomnej dohode s objednávateľom služieb MHD - spoločnosťou Bosch Electrical Drives. Od stredy 13.00 h už neboli vykonávané zachádzky spojov k tomuto závodu," uviedol Tomek s tým, že uvedená mimoriadna zmena bude v najbližších dňoch zapracovaná do cestovných poriadkov.



Spoločnosť Bosch od marca 2024 ukončí výrobu elektromotorov do bicyklov v Záborskom pri Prešove. Dôvodom je to, že sa dopyt po elektrobicykloch nezvyšuje tak, ako sa pôvodne predpokladalo. Na uspokojenie súčasného dopytu firme stačia existujúce výrobné kapacity v hlavnom závode v Miškovci v Maďarsku. Zamestnanci (približne 200 ľudí) boli 26. februára o rozhodnutí informovaní.