V Prešove zvýšilI platy opatrovateľkám o 15 až 20 percent

Prešov 25. novembra (TASR) - Mesto Prešov zvýšilo od 1. novembra platy opatrovateliek o 15 až 20 percent. V uplynulých dňoch si na mestskom úrade (MsÚ) prevzali nové platové dekréty. TASR o tom informovala tlačová referentka MsÚ v Prešove Lenka Šitárová.



Ako uviedla, do 31. októbra boli opatrovateľky zaradené do prvého stupňa náročnosti práce. "Od 1. novembra sa pristúpilo k zmene a opatrovateľky boli preradené do druhého stupňa náročnosti práce. Platy opatrovateliek v meste Prešov boli doposiaľ zvyšované čiastkovo, respektíve na základe valorizácie. V roku 2014 sa čiastočne prehodnocovalo osobné mzdové zvýhodnenie," vysvetlila Šitárová. Mesto tak podľa jej slov po prvý raz pristúpilo k plošnému zvýšeniu platov opatrovateliek o 15 až 20 percent.



"Práca opatrovateliek a hlavne práca v teréne je veľmi náročná. Opatrovateľky chodia pomáhať prevažne starším a opusteným ľuďom a je paradoxom, že v rámci odmeňovania, či už z pohľadu štátu, ale aj z pohľadu spoločnosti, patrí opatrovanie k tým menej dôležitým zamestnaniam. Pre mesto Prešov a jeho občanov je však práca opatrovateliek nenahraditeľná a našou úlohou ako samosprávy je zabezpečovať kvalitné sociálne služby občanom. Rozhodli sme sa preto, že zmeníme spôsob odmeňovania a celkovo aj výpočtu výplaty u zamestnancov, ktorí vykonávajú sociálnu prácu," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.



V súčasnosti má mesto Prešov 72 opatrovateliek v teréne a sedem opatrovateliek v denných stacionároch. Ako doplnila Šitárová, opatrovateľky z denných stacionárov podľa potreby pomáhajú občanom aj v teréne.