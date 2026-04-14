< sekcia Regióny
Autor TASR
Prešov 14. apríla (TASR) - V Prešovskej archieparchii v súčasnosti pôsobí 21 farských charít. Fungujú ako predĺžená ruka Gréckokatolíckej charity (GKCH) Prešov, vyhľadávajú a identifikujú ľudí v núdzi vo farnosti, pričom podľa koordinátorky charít GKCH Slavomíry Adzimovej nejde len o materiálnu alebo potravinovú pomoc, ale aj o pomoc ľuďom, ktorí sú osamelí, opusteným seniorom či mnohodetným rodinám. V tomto roku by sa mali podľa jej slov založiť minimálne dve nové farské charity. Víziou GKCH Prešov je mať do roku 2030 celkovo 25 farských charít.
„Farské charity sú tiež nápomocné kňazovi a patria medzi jeho najbližších spolupracovníkov popri pastoračnej rade. Ich význam spočíva aj v tom, že každá farská charita raz ročne organizuje zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi. Tieto dary následne smerujú do charity, ktorá ich distribuuje podľa aktuálnej potreby,“ povedala Adzimová.
Aktivít farských charít je podľa nej mnoho a často majú aj veľmi konkrétne a inšpiratívne podoby. „Príkladom je dobrovoľník so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa napriek vlastným ťažkostiam aktívne zapája do činnosti charity. Pre ľudí bez domova vyrába v rámci projektu Hlinený dukát hlinené dukáty. Zároveň vyrába aj kozubové podpaľače, ktoré sa vo farnosti ponúkajú za dobrovoľný príspevok. Takto získané prostriedky sa následne využívajú na podporu aktivít farskej charity alebo na konkrétnu pomoc rodinám v núdzi,“ priblížila Adzimová.
Ako povedala, v rámci farnosti sa ľudia, ktorí potrebujú pomoc, identifikujú najmä cez vzájomné vzťahy. „Odporúčania poskytujú kňazi, ktorí ich poznajú zo spovede alebo duchovného rozhovoru, a tiež dobrovoľníci farských charít, ktorí si všimnú, že niekto žije v núdzi alebo v ťažkých podmienkach. V ideálnom prípade ľudia sami vyhľadajú farskú charitu,“ vysvetlila Adzimová. Najdôležitejšiu úlohu v rámci charít zohrávajú dobrovoľníci. Získavajú ich náborom, hlásia sa sami alebo ich osloví kňaz.
„Najčastejšou formou pomoci, do ktorej sa veriaci môžu zapojiť, sú zbierky trvanlivých potravín a hygienických potrieb, ktoré sa konajú vo farnosti raz ročne. Okrem toho farské charity môžu počas roka organizovať alebo sa zapojiť aj do ďalších dobrovoľných zbierok, napríklad zbierok ponožiek, školských potrieb či veľkonočných pokrmov pre ľudí bez domova," dodala Adzimová.
Vo farnostiach sa podľa jej slov čoraz častejšie stretávajú s osamelými seniormi. „Títo ľudia často potrebujú pomoc s bežnými vecami, ako je nákup, ale aj jednoduchý ľudský záujem a kontakt. Veľký význam majú preto komunitné aktivity, napríklad vianočné stretnutia či fašiangové posedenia, kde môžu vyjsť zo svojej izolácie, stretnúť rovesníkov a budovať vzťahy. Dopyt po pomoci zároveň rastie aj v dôsledku zdražovania. Pribúda ľudí, ktorí sú bez príjmu alebo ich príjem nestačí na pokrytie základných potrieb a aj v tejto oblasti sa snažíme v súčinnosti s farskými charitami podávať pomocnú ruku,“ dodala Adzimová.
