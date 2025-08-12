< sekcia Regióny
V prešovskej galérii vystavia obrazy slovanských božstiev
Autor TASR
Prešov 12. augusta (TASR) - V priestoroch Mestskej galérie Caraffka sa symbolicky otvorí brána medzi svetmi. Galéria v stredu (13. 8.) sprístupní výstavu Ivety Polák Čuchtovej s názvom Stratené dedičstvo a podtitulom Prebudenie, ktorá spája výtvarné umenie s digitálnou animáciou, zvukom a mytologickým rozprávaním. Výstava potrvá do 24. augusta. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Ako uviedla, autorský projekt Ivety Polák Čuchtovej ponúkne návštevníkom 22 interaktívnych obrazov slovanských božstiev, ktoré k nim doslova prehovoria.
„Každé z diel nesie v sebe ukrytý hlas, ktorý možno odhaliť prostredníctvom QR kódov – po ich načítaní sa obraz rozšíri o slovo, zvuk, príbeh. Výstava tak cielene pracuje so zmyslami a podporuje individuálnu imagináciu – zrakové vnímanie sa prelína so sluchom a intuíciou,“ uviedla Šitárová.
Jadro výstavy tvoria podľa nej „prebudené obrazy“ – sedem diel, ktoré prostredníctvom digitálneho média v pravidelných intervaloch ožívajú. „Premietané výjavy mýtických bytostí dopĺňa priestorová zvuková kulisa. Obrazy sa stávajú scénou, na ktorej sa mýtus zhmotňuje – ticho sa premieňa na dych, postava sa pohne, symbol sa prebudí. Tento moment oživenia je podaný subtilne, nie ako efekt, ale ako výtvarné gesto – ako pohyb medzi prítomným a zabudnutým,“ priblížila Šitárová.
Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu o 19.00 h a návštevníci sa môžu tešiť na ohňovú šou, ktorá tematicky nadviaže na motív prebúdzania.
„Výstava Prebudenie nie je len vizuálnou udalosťou, ale pozvánkou k návratu k vlastným koreňom – nie sentimentálne, ale tvorivo. Zámerne neponúka hotové výklady, ale aktivuje vnútorný svet diváka: jeho pamäť, kultúrnu predstavivosť, osobný vzťah k mýtu. Výtvarný jazyk autorky, kombinujúci jemnú expresivitu s presne vystavanou symbolikou, tu nachádza nový priestor. V interiéri historickej väznice, ktorý sám nesie pamäť času, dostávajú diela nový význam – akoby sa zo stien vynárali hlasy dávnych príbehov, nie však ako ozvena, ale ako výzva,“ dodala Šitárová.
