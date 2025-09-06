< sekcia Regióny
V Prešovskej leteckej základni sa konajú medzinárodné letecké dni
Pre návštevníkov je pripravený i pohľad do zákulisia práce vzdušných síl a armádnej techniky, ako aj stretnutia s pilotmi, technikmi a osobnosťami leteckej komunity.
Autor TASR
Prešov 6. septembra (TASR) - Majstrovské ukážky lietadiel a vrtuľníkov z domova i zahraničia, dynamické akrobatické vystúpenia a premiéry strojov v regióne môžu vidieť návštevníci Leteckej základne v Prešove, kde sa počas víkendu (6. - 7. 9.) konajú medzinárodné letecké dni. Podujatie organizuje Aeroklub Košice v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a partnermi. TASR o tom za organizátorov informoval Tibor Mačuga.
Ako uviedol, tento letecký sviatok sa po prvýkrát koná na Leteckej základni Prešov, na mieste, ktoré bežne verejnosť nevidí.
Podujatie je podľa Mačugu určené pre celé rodiny, od najmenších fanúšikov lietadiel až po tých, ktorí si chcú vychutnať atmosféru veľkolepej leteckej show. Program dopĺňajú statické ukážky techniky, detské zóny a priestor na rozhovory s účinkujúcimi.
