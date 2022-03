V prešovskej MHD zrušia niektoré opatrenia, respirátory ostávajú

Prešov 31. marca (TASR) - Cestujúcich, ktorí využívajú služby prešovskej MHD, čaká od pondelka (4. 4.) viacero zmien v preprave. Obnoví sa dopytové otváranie dverí a zrušia sa ochranné pásky v prednej časti vozidiel. Podmienkou pre všetkých cestujúcich však bude aj naďalej správne nasadený respirátor, minimálne triedy FFP2. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Cestujúci si otvoria dvere stlačením príslušného tlačidla, ktoré je v interiéri umiestnené na prídržnej tyči, prípadne priamo na dverách. Obdobne to platí aj pri nástupe do vozidla - dvere sa otvoria po stlačení tlačidla, ktoré je umiestnené na dverách, prípadne vedľa dverí pod oknom," povedal Tomek.



Dopytové otváranie dverí pomáha podľa Tomeka udržiavať tepelný komfort vo vozidle, čím sa šetria náklady.



Po viac ako dvoch rokoch dochádza k zrušeniu ochranných pások, ktoré boli inštalované za kabínou vodiča s cieľom ochrániť ho pred prípadnou nákazou zo strany cestujúcich.



"Cestujúci tak budú mať opäť k dispozícii aj miesta na sedenie a státie v prednej časti vozidla, čo zároveň pomôže čiastočne navýšiť kapacitu spojov, nakoľko z personálnych dôvodov premávajú trolejbusové linky č. 4, 8 a 38 aj naďalej v prázdninovom režime," povedal Tomek.



Dochádza tiež k obnoveniu používania predných dverí cestujúcimi. Avšak nástup cez ne bude od pondelka umožnený len cestujúcim so zníženou schopnosťou pohybu a cestujúcim so zrakovým postihnutím, ktorí majú v prednej časti vozidla vyhradené miesto na sedenie.



"Počas celej prepravy vo vozidlách MHD a počas návštevy predajní cestovných lístkov DPMP, a.s. sú cestujúci naďalej povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom triedy FFP2 v zmysle aktuálne platnej vyhlášky," vysvetlil Tomek.



Doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča je aj naďalej pozastavený. Cestujúci môžu využiť ostatné predajné kanály. Všetky vozidlá MHD podľa Tomeka v pravidelných intervaloch dezinfikujú.