V Prešove sa uskutočnil nácvik v spojitosti s koronavírusom

Prešov 14. februára (TASR) – Mimoriadny praktický nácvik činnosti príjmu pacienta s podozrením na ochorenie koronavírusom sa uskutočnil vo štvrtok (13. 2.) v priestoroch urgentného príjmu Internistického monobloku Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.



Nácvik bol podľa jej slov určený všetkým lekárom a sestrám, ktorí slúžia na príjmových ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby interného oddelenia, oddelenia neurológie, oddelenia infektológie, pediatrie a oddelenia otorinolaryngológie. Zúčastnili sa ho epidemiológovia nemocnice ako aj zástupcovia záchrannej služby, regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



"Uskutočnilo sa cvičenie v ukážkovom prípade, kedy k nám bol dovezený pacient s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, bolesťami hlavy a respiračnými ťažkosťami," uviedla primárka oddelenia infektológie Nataša Špiláková s tým, že pacient sa dostavil na ambulanciu internistického urgentného príjmu.



"Praktický príklad príjmu pacienta sa zameral na postupnosť prijatých bezpečnostných opatrení počas diagnostiky, ako aj na ochranu zdravotníckeho personálu – obliekanie a správne zobliekanie ochranných oblekov s dôrazom na potrebnú dezinfekciu – dekontamináciu personálu a priestorov ambulancie a čakárne," doplnila Špiláková.



Ako ďalej uviedla Cenková, počas nácviku bol realizovaný správny postup pri hlásení takejto udalosti ako aj prevoz pacienta, v súčinnosti so Záchrannou zdravotnou službou Košice, do izolačnej miestnosti oddelenia infektológie nemocnice.



"Tam sa uskutočnia laboratórne vyšetrenia na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti koronavírusu. Ďalší postup pri manažmente pacienta sa odvíja od výsledku vyšetrenia," dodala Cenková.



Novým koronavírusom sa v Číne nakazilo už 1716 zdravotníkov, pričom šesť z nich mu do utorka (11. 2.) podľahlo. Vírusom sa doposiaľ v Číne nakazilo 63.851 ľudí. Z nich 55.748 sa momentálne podrobuje liečbe, zatiaľ čo 1380 osôb už na následky ochorenia zomrelo.



Akútne respiračné ochorenia hlásené v súvislosti s pobytom v čínskom meste Wu-chan spôsobuje nový koronavírus 2019-nCoV z čeľade Coronaviridae. Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc a v prípade komplikácií sa môže skončiť aj úmrtím. Inkubačná doba je 14 dní.