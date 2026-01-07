< sekcia Regióny
V prešovskej nemocnici do odvolania zakázali návštevy
Na základe výnimky sú povolené návštevy v určených prípadoch.
Autor TASR
Prešov 7. januára (TASR) - Na všetkých oddeleniach Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove platí od stredy až do odvolania zákaz návštev. Stalo sa tak vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení. Informovala o tom nemocnica na svojej webstránke.
Na základe výnimky sú povolené návštevy v určených prípadoch. Týka sa to návštev u pacienta v paliatívnej starostlivosti a umierajúceho, a to na základe povolenia primára. V prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta v čase ústavnej pohotovostnej služby môže návštevu povoliť službukonajúci lekár. Výnimka sa vzťahuje aj na návštevu kňaza s cieľom vysluhovania sviatostí.
„Návštevy sa riadia pokynmi zdravotníckeho personálu a musia dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim, to jest dezinfekcia rúk, ochrana dýchacích ciest (rúško/respirátor) a podobne, obmedzuje sa počet návštevníkov na pacienta na maximum dve osoby súčasne a čas návštevy do 30 minút,“ informovala nemocnica. Návštevy nebudú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie.
Priniesť a odniesť osobné veci pacientom bude možné denne v čase návštevných hodín.
Na základe výnimky sú povolené návštevy v určených prípadoch. Týka sa to návštev u pacienta v paliatívnej starostlivosti a umierajúceho, a to na základe povolenia primára. V prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta v čase ústavnej pohotovostnej služby môže návštevu povoliť službukonajúci lekár. Výnimka sa vzťahuje aj na návštevu kňaza s cieľom vysluhovania sviatostí.
„Návštevy sa riadia pokynmi zdravotníckeho personálu a musia dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim, to jest dezinfekcia rúk, ochrana dýchacích ciest (rúško/respirátor) a podobne, obmedzuje sa počet návštevníkov na pacienta na maximum dve osoby súčasne a čas návštevy do 30 minút,“ informovala nemocnica. Návštevy nebudú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie.
Priniesť a odniesť osobné veci pacientom bude možné denne v čase návštevných hodín.