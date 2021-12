V prešovskej nemocnici je hospitalizovaných 111 pacientov s COVID-19

Prešov 23. decembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je aktuálne hospitalizovaných 111 pacientov s ochorením COVID-19. Nemocnica má pre pacientov s novým koronavírusom vyčlenených celkovo 249 lôžok.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených šesť pacientov. Takmer 74 percent z hospitalizovaných nie je očkovaných proti ochoreniu COVID-19.



V tretej vlne od 1. septembra do 20. decembra nemocnica eviduje 347 úmrtí na ochorenie COVID-19. Čo sa týka podaných vakcín, od začiatku septembra do štvrtka bolo aplikovaných 5088 prvých dávok a 14.892 tretích dávok. Do dnešného dňa dostalo monoklonálne protilátky celkovo 584 pacientov.



Nemocnica eviduje 29 zamestnancov, ktorí mali pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Celkovo má viac ako 2600 zamestnancov.