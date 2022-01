V prešovskej nemocnici je hospitalizovaných 59 pacientov s COVID-19

Prešov 10. januára (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je aktuálne hospitalizovaných 59 pacientov s ochorením COVID-19, z nich sú štyria napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Celkovo má nemocnica pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených 249 lôžok.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, 87 percent hospitalizovaných pacientov na COVID oddelení nie je zaočkovaných. "Od 1. septembra 2021 do 10. januára 2022 sme mali v nemocnici hospitalizovaných 1448 pacientov s ochorením COVID-19. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v rovnakom období bol 381," priblížil Šarník.



"Napriek zníženému počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v posledných dňoch sme nezvyšovali počty plánovaných operácií. Využívame tento čas na to, aby si vyčerpaný personál mohol aspoň niekoľko dní oddýchnuť na dovolenkách," doplnil riaditeľ nemocnice.



Od začiatku septembra do pondelka bolo v nemocnici aplikovaných 5589 prvých dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 a tretích dávok 20.483. Monoklonálne protilátky Casirivimab, Imdevimab boli doteraz podané 598 pacientom.



Nemocnica eviduje 28 chýbajúcich zamestnancov z dôvodu ochorenia COVID-19. Celkovo má viac ako 2600 zamestnancov.