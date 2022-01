V prešovskej nemocnici je hospitalizovaných 53 pacientov s COVID-19

Prešov 19. januára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je aktuálne hospitalizovaných 53 pacientov s ochorením COVID-19. Štyria z nich sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Celkovo má nemocnica pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených 249 lôžok.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, 75 percent hospitalizovaných pacientov na covidovom oddelení nie je zaočkovaných. "Od 1. septembra 2021 do 19. januára 2022 sme mali v nemocnici hospitalizovaných 1487 pacientov s ochorením COVID-19. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v rovnakom období bol 389," povedal Šarník.



Monoklonálne protilátky casirivimab, imdevimab boli doteraz podané 600 pacientom a protilátky bamlanivimab, etesevimab 35 pacientom.



Od začiatku septembra do stredy bolo v nemocnici aplikovaných 5902 prvých dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 a tretích dávok 21.444.



"V utorok (18. 1.) sme v našom vakcinačnom centre zaočkovali 148 detí vo veku od päť až 11 rokov. Vo vekovej kategórii 12 až 17 rokov sme podali 1401 vakcín. Kapacity do budúcna, samozrejme, nemáme problém zvýšiť a upraviť podľa dopytu. Celý proces očkovania prebiehal bez komplikácii, keďže sme mali prítomných klaunov a skúsený personál. Pripravené sme mali odpútavacie techniky, ako sú rozprávky, maľovanky a sladkosti," dodal Šarník.



Nemocnica eviduje 33 chýbajúcich zamestnancov z dôvodu ochorenia COVID-19. Celkovo má viac ako 2600 zamestnancov.